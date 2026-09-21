La campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial arranca este lunes en Galicia - SERGAS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, ha iniciado este lunes una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) con el objetivo de prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes.

En un comunicado, la Consellería de Sanidade ha recordado que esta protección se introdujo en Galicia de forma pionera en 2023 y permite la reducción de las hospitalizaciones en más del 90% por esta infección en los niños y niñas inmunizadas.

En el día de hoy, empieza la administración en los hospitales para todos aquellos bebés que nazcan desde este lunes hasta el 31 de marzo de 2027, fecha de finalización de la presente campaña de vacunación.

También a partir de este lunes se citará a los niños y niñas prematuros y aquellos pertenecientes a grupos de riesgo. A partir del 28 de septiembre, la Consellería de Sanidade citará en los hospitales a los nacidos en abril, mayo y junio y, posteriormente, a partir del 5 de octubre, la citación corresponderá a los nacidos en julio, agosto y septiembre.

La inmunización frente al virus que causa la bronquiolitis fue administrada a 13.075 niñas y niños en la pasada temporada. Esto representa el 95,72% en el caso de los nacidos en campaña (22 de septiembre de 2025 a 31 de marzo de 2026) y del 95,51% en la recaptación (nacidos entre el 1 de abril al 21 de septiembre de 2025).