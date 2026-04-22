Candia justifica la moción de censura en Lugo ante un gobierno "a la deriva": "No hay compradores ni vendidos"

Candia con sus ediles y Reigosa. - Carlos Castro - Europa Press

LUGO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta provincial del PP de Lugo y portavoz municipal en la ciudad, Elena Candia, ha justificado el paso de presentar una moción de censura, que apoya María Reigosa, la edila que dejó el PSOE y está en el grupo de no adscritos, con el argumento de que la ciudad no merece un gobierno --el encabezado por el socialista Miguel Fernández con el BNG-- "débil" y marcado por el "inmovilismo".

"No hay compradores ni vendidos", ha sentenciado la dirigente popular, en una rueda de prensa celebrada en un céntrico hotel de Lugo. Convocada para las 14.15 horas, se prolongó hasta las 15.15 horas aproximadamente y Candia compareció flanqueada por el también popular Ramón Carballo y por María Reigosa, a quien ha agradecido su "valentía". El resto de ediles estaban detrás, aunque hubo foto de 'equipo' con la concejala exsocialista incluida.

Sin concretar más datos sobre el futuro de Reigosa, quien afirmó que no optará a la plaza convocada en Costas y que ha desatado la polémica tras insinuar socialistas y nacionalistas que estaba destinada a la edila, Candia ha dicho que, con ella al frente del gobierno local, "todos tendrán un papel cumpliendo la ley".

Al tiempo, se ha mostrado convencida de que con Reigosa, en quien ha reafirmado su "confianza", se trabajará "codo con codo" para que las propuestas populares --ha enumerado los principales pilares de su "plan" durante la propia comparecencia-- puedan llevarse adelante.

Más allá, ha defendido el registro de la moción de censura con el argumento de que "la debilidad" de un gobierno que ve "a la deriva" no puede "arrastrar a la deriva" a la ciudad. También ha afeado "parálisis y bloqueo" de los proyectos, así como "despilfarro" e "incapacidad de gestionar a los recursos humanos".

"Vamos a gobernar para todos. Lo vamos a demostrar", ha esgrimido Candia, quien ha garantizado que su gobierno se caracterizará "por la normalidad". La comparecencia se suspendió momentáneamente debido a que una periodista sufrió un mareo, aunque se reanudó posteriormente y la dirigente popular respondió a las preguntas de los medios.

"MUCHÍSIMA RESPONSABILIDAD E ILUSIÓN"

Antes, Candia había arrancado su intervención manifestando que, para el PP este es un momento que vive "con muchísima responsabilidad e ilusión", además "de profunda honestidad". Luego tocaron los agradecimientos, sin olvidar a Carballo, presidente de la junta local del partido, al resto de sus compañeros en el grupo municipal, y a Reigosa.

"Quiero darle las gracias a María por su decisión valiente y honesta. No hay compradores ni vendidos", ha sentenciado la dirigente popular, antes de ratificar el registro de la moción y de defender que el paso está "fundamentado" en "carencias importantes que, en los últimos tiempos se han visto muy agravadas" con "la debilidad y fragilidad" de un gobierno que "no cuenta con la mayoría del pleno".

Pero ha agregado que también "ha perdido apoyo social" y "fuerza dentro y fuera del Ayuntamiento". "La debilidad de un gobierno no puede implicar la debilidad de un Ayuntamiento tan importante como es el nuestro, una capital de provincia. Un gobierno a la deriva no puede arrastrar a la deriva a todos los vecinos", ha sentenciado.

EL "PLAN" DE CANDIA

Así, frente al "ruido, insultos y amenazas" que ha atribuido a "otros", en referencia a socialistas y nacionalistas, ha proclamado que ella tiene "un plan con muchas medidas", que prevé llevar a cabo pese a que "el tiempo" que resta hasta la próxima cita con las urnas en 2027 es "corto".

"Queremos gobernar para todos, sin reventar ningún proyecto, sin revanchismo, con normalidad, con la templanza requerida", ha garantizado, convencida de que un año puede ser "poco o mucho tiempo".

Así, ha aprovechado su intervención para hacer un recorrido por todas las áreas y propuestas que los populares han presentado en los últimos tiempos en el ámbito local y, al término de la comparecencia, el PP ha difundido un documento bautizado como '10 porqués y 45 para qués de este necesario rescate a Lugo'.

Incluyen distintas medidas que van desde la rehabilitación de vivienda, a la creación de unas 350 plazas de estacionamiento con un aparcamiento en la Ronda das Fontiñas, hasta la modificación del plan de movilidad recientemente aprobado o el refuerzo de bomberos y Policía Local con más efectivos.

Los populares también quieren zanjar "conflictos" con otras administraciones como la Xunta e incluyen en su plan la cesión de terrenos para un nuevo centro de salud en Sagrado Corazón y avances para la finalización del 'Plan Paradai' con la obra de la Serra de Meira. Y "recuperar" un San Froilán "para todos, lejos del sectarismo de estos años".