Candia y Villares se reúnen para ver el estado de proyectos de la Xunta en Lugo y acuerdan tener encuentros periódicos

Reunión de Candia y Villares en Lugo. - GOBIERNO DE LUGO

LUGO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, ha sido recibido este miércoles por la alcaldesa, Elena Candia, con quien ha mantenido un encuentro de trabajo en el que repasaron el estado los principales proyectos que el Gobierno gallego desarrolla en la ciudad y analizaron nuevas vías de colaboración para seguir avanzando en cuestiones de interés para los lucenses.

Según ha informado el gobierno local, durante la reunión se abordaron diferentes actuaciones impulsadas por la Xunta en Lugo, así como aquellos asuntos en los que, remarca, resulta "fundamental" cooperación entre ambas instituciones para agilizar trámites y ofrecer respuestas "eficaces" a las necesidades de la ciudadanía.

Entre los temas abordados ha ocupado un lugar destacado la política de vivienda. En este sentido, se ha realizado un seguimiento de las promociones residenciales que la Xunta está desarrollando en la ciudad, así como de otras iniciativas promovidas por el Gobierno gallego para facilitar el acceso de los lucenses a un hogar, como es la reciente ampliación de los límites de ingresos para optar a estas viviendas.

El delegado de la Xunta ha explicado que "actualmente la Administración autonómica tiene en marcha proyectos para sumar más de 600 viviendas de promoción pública en Lugo.

Así, están en obras dos edificios en Garabolos --de 70 y 76 viviendas--, y licitada a construcción de otros 152 hogares en la misma zona y de 59 en Paradai. Se están redactando también los proyectos para construir 50 alojamientos compartidos para menores de 36 años en la Rúa Illa Coelleira, y 24 viviendas en Ángelo Colocci".

Además, han analizado el Proyecto de Interés Autonómico (PIA) del Sagrado Corazón, el primero de los que tramita la Xunta que ha conseguido la aprobación inicial. La Administración autonómica está estudiando las alegaciones presentadas y prevé aprobarlo definitivamente en el último trimestre del año.

COMUNICACIÓN FLUIDA

Tanto Candia (que acaba de acceder a la Alcaldía a través de una moción de censura) como Villares (también recién elegido para su cargo) coincidieron en la importancia de mantener una comunicación fluida y una coordinación permanente entre las dos administraciones para garantizar el avance de los proyectos estratégicos para Lugo.

Con este objetivo, han acordado establecer reuniones periódicas de seguimiento que permitan evaluar la evolución de las distintas actuaciones en marcha, detectar posibles necesidades de colaboración e impulsar nuevas iniciativas que contribuyan al desarrollo de la ciudad.

Tanto la alcaldesa como el delegado de la Xunta destacaron "la importancia de trabajar desde la lealtad institucional y la cooperación entre administraciones para aprovechar todas las oportunidades de inversión y mejora de servicios que redunden en el bienestar de los lucenses".