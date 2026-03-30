A Caniza, Alfoz do Castrodouro y O Riós, entre los 12 municipios gallegos que cambian de nombre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha acordado el cambio de nombre de una docena de municipios gallegos tras su revisión por la Real Academia Galega (RAG), que pasarán a llamarse: A Caniza, A Ribeira de Piquín, Alfoz do Castrodouro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, Mondariz Balneario, O Campo Lameiro, O Castro de Caldelas, O Porto do Son, O Riós, Oza Cesuras y Pastoriza.

Estos cambios forman parte de la actualización del Nomenclátor de Galicia, que incluyen la modificación de 2.531 topónimos: 2.335 lugares, 182 parroquias y una docena de ayuntamientos. Además, se incorporan 1.655 nombres de lugares.

Al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destaca la necesidad de renovar este Nomenclátor que data de 2003 y señala que estos cambios de nombre se hacen tras un "amplio" estudio de la RAG y "consensuados" con los municipios.

De tal forma, el Nomenclátor pasará a contar con 42.909 registros tras esta actualización, en la que se han abordado más de 4.000 topónimos.

Así, Rueda apuesta por "salvaguardar" la identidad de la toponimia propia "a través del mantenimiento y recuperación de los nombres históricos de los lugares que existen en Galicia" al cambiar formas que fueron sustituidas a lo largo del tiempo por otras "ajenas a la lengua gallega".

Los criterios en los que se basan estas revisiones son de etimología, documentación histórica, tradición gráfica consolidada en los dos últimos dos siglos, así como uso oral y escrito de los vecinos. También se tuvo en cuenta el respeto por la forma dialectal de cada lugar y se trató de enmendar errores, fundamentalmente en lo tocante al uso de artículos.

SATISFACCIÓN DE LA RAG

Por su parte, la RAG ha celebrado estos cambios que se deben al trabajo de los especialistas del Seminario de Onomástica de la Academia Galega.

En un comunicado, recuerda que, con base en la Lei de Normalización Lingüística (1983), los topónimos de Galicia tienen como única forma oficial la gallega y le corresponde a la Xunta la sanción final de las denominaciones de entidades de población que propone la RAG. El nuevo registro oficial entrará en vigor tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia del decreto correspondiente.

Ahora, espera que futuras revisiones se puedan aprobar de forma anual o bianual, en un documento "en constante revisión", "como sucede en otras comunidades autónomas".

MOTIVACIONES DE CAMBIOS DE NOMBRES DE MUNICIPIOS

De tal forma, la RAG detalla las motivaciones que llevan a los cambios de nombres de cada municipio. Por un lado, los de Cerdedo Cotobade y Oza Cesuras pasan a ser sin guion (estos dos ayuntamientos son los resultados de fusiones), un signo que también pierde Mondariz Balneario.

Mientras, Alfoz recupera su nombre histórico: Alfoz do Castrodouro. Se toma de la antigua jurisdicción del castillo de Castrodouro, cuyos antecedentes se remontan al año 1220 cuando el rey Afonso VIII le concede el privilegio de Benavente a la población 'quantum habet in termino de Ourio pro alfoz'. El nombre de la jurisdicción nació en la Edad Media y se mantuvo en siglos siguientes.

Cangas añade "apellido" y pasa a ser Cangas de Morrazo. A Cañiza restituye la forma gallega tradicional documentada desde antiguo: A Caniza, que deriva de la palabra 'cana' con acepción relativa a estructuras u objetos realizados mediante varas o cañas tejidas.

Riós pasará a ser O Riós, "en consonancia con sus atestaciones históricas y con el uso que la población hace del artículo".

El municipio coruñés Porto do Son incorpora el artículo para ser a partir de ahora O Porto do Son, lo que también ocurre con O Campo Lameiro, A Ribeira de Piquín y O Castro de Caldelas. En cambio, Pastoriza deja de tener el artículo (hasta ahora era A Pastoriza).