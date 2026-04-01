El Carballo Interplay acogerá el preestreno en Galicia de 'Millenial Mal' tras su paso por el Festival de Málaga

Archivo - Fotograma de la serie 'Millenial Mal', creada por Lorena Iglesias y dirigida por Andrea Jaurrieta. - UNAI MATEO - Archivo

A CORUÑA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Carballo Interplay, que se celebrará del 16 al 19 de abril en este municipio corunés, acogerá el preestreno en Galicia de la serie 'Millenial Mal', que se pudo ver en el Festival de Málaga y se estrenará en Filmin este verano. La proyección tendrá lugar el 17 de abril a las 20.00 horas, con la presencia de su creadora y protagonista, Lorena Iglesias.

El festival de contenidos digitales ha anunciado la cita este miércoles junto a la presentación de su Sección Oficial, que esta vez estará integrada por 19 títulos, de los cuales 17 son propuestas internacionales procedentes de 10 países y las dos restantes han sido producidas en España.

El certamen defiende que esta selección refuerza su "carácter global" y la apuesta por nuevos formatos, narrativas y miradas dentro de la creación de web series contemporánea. El listado abarca una variedad de cuestiones en sus historias, que van del humor más absurdo a la crisis de identidad, la reflexión de los modelos de pareja o la maternidad, entre otras.

Las proyecciones se dividirán en tres bloques en el Mercado de Carballo. El primero de ellos se celebrará el jueves 16 de abril a las 20.00 horas e incluirá 'La Diwali Dilemma' (Reino Unido), 'Greystanes' (Australia), 'Lady Ada's Secret Society' (T2, Canadá), 'Sam' (República Checa), 'Taste of Arrival. The Journey of Hani Abbas' (Suiza), 'Funny Snails' (Francia) y 'Él'sardines' (Francia).

El segundo bloque se podrá ver el viernes 17 a las 17.30 horas, con 'T-Rex' (Dinamarca), 'Alucinema' (España), 'Eyes in the Woods' (Estados Unidos), 'Dream Catchers' (Canadá), 'Respire Fort' (Francia) y 'Delirio Sketches' (España). Finalmente, el tercero será el sábado 18 a las 17.00 horas, con 'Buried' (Irán), '88' (Rumanía), 'No Big Deal' (Eslovenia), 'Ruby' (Canadá), 'Rock Bottom' (Estados Unidos) y 'The Struggle for Existence' (T2, Canadá).

'MILLENIAL MAL'

El preestreno en Galicia de 'Millennial Mal' será la otra gran cita alrededor de las series en esta edición. Se trata de una comedia protagonizada por Judith, una bibliotecaria en el paro de 42 años que, por un error burocrático, se ve obligada a volver a la universidad para cobrar una beca. En la tentativa de ocultar su edad y encajar en un contorno mucho más nuevo que ella, se somete a una transformación que acabará por desbordarla.

La serie está creada por Lorena Iglesias, que también la protagoniza, y dirigida por Andrea Jaurrieta ('Nina'). Su paso por el Festival de Málaga la situó entre las novedades recientes de la ficción seriada estatal de forma previa a su estreno en Filmin. El pase previsto en el Carballo Interplay permitirá ver en exclusiva los dos primeros episodios y conocer el proyecto a través de la presentación de su creadora.