Carlos Fontán asume la presidencia de AJE Pontevedra centrado en el crecimiento y el impulso al emprendimiento

PONTEVEDRA 19 Jun. (EUROPA PRESS) - La Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (AJE Pontevedra) ha presentado este viernes su Junta Directiva, encabezada por Carlos Fontán Ruiz, quien asume la presidencia con una hoja de ruta centrada en el crecimiento y el impulso al emprendimiento.

El acto, celebrado en la sede de Afundación Pontevedra, ha reunido a representantes del tejido empresarial, institucional y académico de la provincia, además de socios y socias de la entidad.

El presidente de la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, ha destacado la relevancia del asociacionismo empresarial como herramienta de representación y participación en los espacios donde se toman decisiones que afectan al conjunto del tejido productivo.

Además, ha incidido en la importancia del relevo generacional para garantizar la continuidad de los proyectos colectivos. "El relevo no es sustituir unas personas por otras, sino garantizar que el proyecto sigue vivo", ha afirmado.

Durante su intervención, Carlos Fontán ha presentado al equipo que le acompañará al frente de la organización durante los próximos años. La nueva Junta Directiva está integrada por Alicia Devesa Couto como secretaria; José Ramón Vila Espiño como vicepresidente primero; Ceferino Nogueira Martínez como tesorero; y Valeria Giráldez Rodríguez e Iago González Barbeito como vocales.

Fontán ha aprovechado su discurso para desgranar los cinco grandes objetivos estratégicos que marcarán el rumbo de AJE Pontevedra hasta 2030. Entre ellos, ha destacado el crecimiento de la base social mediante la incorporación de nuevos asociados y el rejuvenecimiento de la entidad; el aumento de la participación de los socios en la vida asociativa; la transformación de AJE en una auténtica plataforma de crecimiento empresarial; la consolidación de su papel como referente del emprendimiento en la comarca; y el refuerzo de su implantación territorial, especialmente en el ámbito rural.

"Queremos ser una red de contactos y un espacio de oportunidades para quienes emprenden y desarrollan proyectos empresariales", ha señalado el presidente.

En este sentido, ha avanzado la puesta en marcha de nuevas iniciativas como programas de tutorías personalizadas, acciones de aceleración empresarial, actividades formativas y espacios de networking orientados a fomentar la inversión, la innovación y la internacionalización.

La nueva directiva también apostará por reforzar la visibilidad de las empresas asociadas mediante una renovada estrategia de comunicación, apoyada en la nueva página web de la entidad, sus canales en redes sociales y una newsletter mensual.

Entre los proyectos ya en funcionamiento, Fontán ha destacado la Aceleradora Ría de Pontevedra, presentada hace apenas un mes y que afronta su sexta edición.

Otro de los objetivos prioritarios será acercar la actividad de AJE a toda la provincia. Como ejemplo, Fontán ha anunciado que la próxima edición de los Premios Joven Empresario de AJE Pontevedra se celebrará en el Concello de Cerdedo-Cotobade, reforzando así la presencia de la asociación fuera de la capital.

El acto fue clausurado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, quien ha trasladado el respaldo de la organización a la nueva directiva y defendió la cooperación entre empresas, organizaciones y generaciones como motor de desarrollo económico y social. "Juntos llegamos más lejos", resumió, al tiempo que recordó que los jóvenes empresarios representan una pieza fundamental para afrontar retos como la innovación, la digitalización, la sostenibilidad y la apertura a nuevos mercados.

Vieites también ha insistido en la necesidad de fortalecer la colaboración entre administraciones, entidades empresariales y emprendedores para construir un entorno más favorable al desarrollo de nuevos proyectos.