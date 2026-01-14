Carmela López, elegida presidenta de la Diputación de Lugo con los votos de PSOE, BNG y Tomé

LUGO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, ha sido elegida este miércoles como nueva presidenta de la Diputación de Lugo con los votos del PSOE, del BNG y del integrante del grupo mixto, el expresidente de la institución José Tomé.

La regidora ha contado con el apoyo de todos los diputados socialistas y del Bloque Nacionalista Galego, así como del propio José Tomé, que avanzó al inicio del pleno que se sumaba a la propuesta del Grupo Socialista.

En la sesión los populares han apoyado a su propio candidato, el portavoz del PP en la institución provincial, Antonio Ameijide.

De este modo, socialistas y nacionalistas dan continuidad al acuerdo de gobierno que mantenían en la institución provincial hasta que a principios del pasado mes de diciembre el que era presidente, el aún alcalde de Monforte José Tomé, renunció a la Presidencia y salió de las filas socialistas tras ser denunciado por supuesto acoso sexual a través del canal interno que para ello habilitó el Partido Socialista.

Carmela López ha logrado mantener la unidad en el Grupo Provincial Socialista y lograr el respaldo de los tres diputados provinciales que encabezaron una candidatura alternativa a Tomé en las primarias que el PSOE de Lugo celebró a la Secretaría Xeral.

La alcaldesa de Burela ha prometido "por su conciencia y honor cumplir fielmente" las obligaciones de la Presidencia de la Diputación de Lugo, con "lealtad" a Rey, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Galicia.

Tras tomar posesión del cargo, en su primer discurso, Carlema López ha asegurado asumir Presidencia desde la igualdad y ha manifestado que llega al cargo gracias al camino hecho por muchas mujeres y hombres para que "cada vez haya más mujeres en la política".

"Mi experiencia como alcaldesa, el cargo más hermoso que se puede alcanzar en política, me enseñó a gobernar con capacidad de diálogo, accesibilidad y empatía, pero también con firmeza y criterio propio", ha destacado.

Todo ello en una intervención en la que ha puesto en valor el trabajo del gobierno bipartito en la institución y ha subrayado también su "estabilidad". Además, ha agradecido la confianza mostrada en ella por el PSOE, a la que ha asegurado que responderá con "compromiso y servicio público".

Al pleno ha asistido tanto el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la presidenta de los populares de Lugo, Elena Candia.

Antes de arrancar el pleno, PSOE y BNG avanzaban su intención de apoyar la candidatura que encabeza la alcaldesa de Burela, mientras que el portavoz del PP, Antonio Ameijide, volvió a calificar de "pacto de la vergüenza" el acuerdo.