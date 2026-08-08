Casares (PSdeG) avisa de que de "nada vale" que Europa mejore el control de los incendios si las CCAA "recortan" fondos

Archivo - El eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares - PARTIDO SOCIALISTA - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del PSdeG, Nicolás González Casares (A Coruña, 1972), ha puesto en valor la arquitectura puesta en marcha por la Unión Europea para dar respuesta a emergencias y gestionar crisis como las provocadas por los incendios forestales, pero ha avisado de que "de nada vale" que Europa tenga los "mejores sistemas satelitales de control" si las comunidades autónomas "recortan fondos para prevención y extinción".

En una entrevista concedida a Europa Press, Nicolás González ha reflexionado sobre lo "devastador" de un cambio climático que "nunca va a ir ya a menos", se ha referido a la ola de incendios que afectó a Galicia en agosto de 2025 y ha mostrado su preocupación por los conocidos fuegos de sexta generación.

"Y eso significa que tenemos que estar más preparados, pero que también debe de haber una mayor conciencia en la población sobre los riesgos que va a empezar a haber y que ya se están viendo", ha manifestado para criticar que haya casos de comunidades en las que se llegó a recortar fondos de prevención y extinción para invertir en tauromaquia. "Es un mensaje terrible y estamos viendo las consecuencias", ha sostenido.

Preguntado por los principales retos que a los que Galicia se enfrenta en las instituciones europeas, Nicolás González Casares ha advertido del "recorte brutal" de en los fondos de pesca, algo que explica que su formación trata de "revertir", incide en la necesidad de contar con recursos suficientes para la transición ecológica en un contexto de efectos del cambio climático en los ecosistemas, sobre lo que pone de ejemplo la situación de las rías gallegas.

El eurodiputado socialista también llama la atención sobre la necesidad de que Galicia "saque partido" del Fondo Europeo de Competitividad. "Creo que si conseguimos orientar las economías productivas que tienen que ver con Galicia, que tienen que ver con la industria del automóvil, de la energía y de la innovación, creo que ahí podemos sacar partido", ha señalado.

Sin embargo, conforme ha advertido, en estos momentos "hay un Partido Popular que Europa defiende una frugalidad" y crítica que la Xunta "no se entere" de que "sus socios en el PP europeo están queriendo reducir y quietar competencias a Galicia". "Creo que en esto deben de ser más activos, porque están dejando pasar una oportunidad y están callados", censura.

REVISIÓN DE LA POLÍTICA COMÚN DE PESCA

En la entrevista concedida a Europa Press, además, Nicolás González Casares insiste también en la necesidad de que la Comisión Europea revise la Política Común de Pesca en un contexto que la propia evaluación hecha por Europa señala que "fue positiva desde el punto de vista medioambiental" pero no en lo "social y económico", con una "reducción de un 30% en el número de trabajadores del mar", una "flota que continúa hacia la obsolescencia sin posibilidad de descarbonizar los motores" y "sin relevo generacional".

"Ante la falta de consecución de objetivos es necesario que se haga una revisión y no simplemente un retoque", incide González Casares, que subraya que "los próximos 22 meses serán determinantes en este aspecto". "Es el momento de decirle al comisario que se tome en serio la alerta del sector", ha subrayado.

PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN POR LA PRÓRROGA DE LA AP-9

Preguntado por el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra el Estado español por la prórroga de la autopista AP-9, González Casares asegura que "presionar" a la Comisión Europea para que "siga adelante y acelere lo máximo posible el expediente de infracción".

El europarlamentario socialista recuerda que fue el PP con José María Aznar el que autorizó la prórroga de la concesión hasta 2048, "creando una falta de competencia a la hora de abrir la a otros competidores". "Y ahora la comisión dice claramente que eso fue ilegal", señala para incidir en la necesidad de que las instituciones europeas sean "diligentes" y el expediente "llegue lo más rápido posible" y "evitar" que el asunto acabe en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"Mi responsabilidad como gallego, más allá de la opinión de un gobierno o de otro, es apretar todo lo posible para que la comisión acelere ese expediente", explica en una entrevista en la que pone en valor la rebaja de peajes puesta en marcha por el Gobierno socialista o el acuerdo para el traspaso de la infraestructura, "que protege económicamente a Galicia de posibles vaivenes".

En su intervención, además, Nicolás González Casares lamenta que la posibilidad de hablar en gallego en las instituciones europeas esté "parada por un Partido Popular que no tiene sensibilidad". "Donde hay que tomar decisiones, que es en la mesa del Parlamento Europeo, está totalmente parado por el Partido Popular", censura.

DERIVA "ULTRA" EN EUROPA

Por último, reflexiona sobre la importancia de las decisiones que se toman en Europa para los ciudadanos y lamenta que en los últimos tiempos haya una "deriva" en la Unión Europea, con una "Comisión muy a la derecha, con muchos gobiernos del ámbito ultra, e incluso algún comisario ultra, que hace que "no refleja" la sensibilidad de los ciudadanos.

Así, subraya que "recientemente" le "avergonzó" alguna decisión tomada en las instituciones europeas, con el "voto de la vergüenza donde derecha y ultraderecha se pusieron de acuerdo para mandar a los inmigrantes a centros de detención en terceros países". "Es tan inhumano que va contra los valores de la Unión Europea", censura para criticar también que haya fuerzas que "tratan de desmontar el pacto verde europeo" en un contexto en el que "ya se ven los efectos del cambio climático".