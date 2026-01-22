Casi 2.000 aspirantes se examinarán el sábado en Santiago para plazas de Formación Sanitaria Especializada

Archivo - Un grupo de personas ante la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela para realizar las pruebas de Formación Sanitaria Especializada convocada por el Ministerio de Sanidad, a 21 de enero de 2023, en Santiago de Compostela - César Arxina - Europa Press - Archivo

El Ministerio de Sanidad ha publicado las instrucciones para la participación en las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada , dirigidas a las 35.503 personas que han sido admitidas en esta convocatoria. De ellas, 1.930 se examinarán en Galicia, concretamente en Santiago de Compostela.

Las pruebas se celebrarán el próximo sábado, 24 de enero, en todo el territorio nacional, con el objetivo de cubrir las 12.366 plazas ofertadas en las distintas titulaciones que conforman esta formación.

El proceso de llamamiento e identificación comenzará a las 13.30 horas. Una vez concluido este proceso, a las 14:00 horas, se procederá a la apertura de los paquetes precintados con los cuadernos de examen, en presencia de las personas aspirantes.

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en los listados definitivos, que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada, podrán presentarse al examen con normalidad, como parte del procedimiento administrativo.

La prueba constará de un total de 200 preguntas más 10 de reserva, y tendrá una duración de cuatro horas y media.

CSIF DENUNCIA PLAZAS DEFICITARIAS EN GALICIA

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado aumentar las plazas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) en Galicia en los próximos años para "comenzar a solucionar los graves problemas que amenazan al Sistema Público de Salud gallego, con centros de salud y servicios de urgencias saturados".

Si bien reconocen que se incrementa el número de plazas respecto al del año anterior, 24 más con las que se llegan a las 684 plazas elegibles, consideran que la cifra sigue siendo "insuficiente" para cubrir las necesidades de la sanidad gallega.

En Medicina, las especialidades con más plazas son Medicina Familiar y Comunitaria, seguida de Pediatría, Medicina Interna, Anestesiología y Cirugía Ortopédica, así como otras especialidades hospitalarias con un número menor de plazas. En Enfermería, las principales convocatorias se concentran en Atención Primaria, Salud Mental y Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matronas).

Asimismo, lamentan que algunas especialidades acreditadas, como Radiofarmacia, Bioquímica Clínica o Cirugía Pediátrica, no cuentan con plazas elegibles en la comunidad.

"Aunque este incremento supone un paso adelante, la oferta sigue siendo deficitaria para cubrir las necesidades reales de la sanidad gallega, lo que se traduce en sobrecarga de trabajo en los centros de salud, y hospitales, demoras de varios días para conseguir cita, urgencias con pacientes en sillas y agendas desbordadas", aseguran.