Casi 2.000 empleados de las auxiliares del naval de Ferrol se manifiestan para presionar a la patronal del metal

Publicado 25/10/2018 12:20:18 CET

Reclaman que el acuerdo alcanzado entre sindicatos y empresarios de las compañía sea incluido en el convenio

FERROL, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Casi 2.000 trabajadores de las empresas auxiliares de los astilleros públicos de Navantia en la ría de Ferrol se han manifestado en la mañana de este jueves en los municipios de Fene y Ferrol, para demandar que sean incluidos en el convenio siderometalúrgico de la provincia de A Coruña los acuerdos alcanzados entre los representantes sindicales y la gran mayoría de los empresarios de las compañías.

Los operarios del astillero de Ferrol han discurrido en manifestación desde las 10,15 horas, igual que los que desarrollan su labor en la antigua Astano. Todos ellos se han reunido sobre el puente de As Pías, donde han permanecido concentrados durante varios minutos, cortando los carriles en ambos sentidos, para realizar una asamblea.

El secretario comarcal de CIG Industria, Vicente Vidal, ha trasladado que "el sector naval para la comarca de Ferrolterra es vital, tanto para los trabajadores como para la subsistencia de otros colectivos, que viven todos ellos o están relacionados con esta actividad".

Así, también ha incidido en que "si lo trabajadores no tienen dinero, los empresarios de la comarca se resienten", una situación que ha extendido "a la patronal de las compañías".

IMPLICACIÓN DE LA XUNTA

El responsable de la Federación de Industria de CC.OO. en Galicia, Víctor Ledo, ha destacado que durante la mañana van a tener "un paro de dos horas", además de otro de la misma duración durante la tarde "para asistir al pleno del Ayuntamiento de Ferrol, para aprobar una declaración institucional de apoyo a los trabajadores".

Asimismo, Ledo ha reclamado a la patronal provincial del sector del metal que "desbloquee esta situación y se cierre de una vez por todas las condiciones laborales de los compañeros de la industria auxiliar, que son una base fundamental tanto para la economía de Ferrol como del resto de la provincia".

El representante sindical también ha trasladado que han solicitado mantener una entrevista con el conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, "porque no puede estar de perfil, ya que este conflicto va a tener repercusiones en la economía de Galicia y sobre lo que pueda pasar en Navantia".

"UN SOLO CULPABLE": LA PATRONAL

A renglón seguido, Ledo ha reseñado que "van a seguir intensificado las movilizaciones e insistiendo que aquí hay un solo culpable, que es la patronal del sector siderometalúrgico de la provincia de A Coruña, que está actuando de una manera irresponsable". "De no mudar de postura, esta actitud la van a pagar bastante cara", ha advertido.

El representante de CC.OO. también ha traslado que a día de hoy "ya llevan más de veinte compañías auxiliares que han firmado estas condiciones", de las veintiocho que actualmente tiene algún tipo de contrato o están realizando alguna obra en los astilleros de la ría ferrolana.

"Las que no firmaron están avisadas para firmar, y de aquí al día 6 de noviembre, aguardamos que estén todas, porque de lo contrario van a tener problemas para poder trabajar aquí, si es que incluso les dejamos entrar", ha añadido.

APOYO DEL BNG

En esta movilización, además de trabajadores de las auxiliares, también han participado representantes del BNG, como el diputado autonómico Xosé Luís Rivas 'Mini', la responsable comarcal de la formación nacionalista, Mercedes Tobio, el alcalde de San Sadurniño, Secundino García y el concejal ferrolano Roberto Montero, que además es trabajador de una auxiliar.

En este contexto, Rivas ha trasladado que "si salen de la crisis como se está diciendo, los trabajadores también tienen que recuperar las viejas condiciones, que ya no eran las mejores".

El diputado nacionalista ha justificado su presencia en esta movilización para "apoyar esta lucha": "Nos parece justa, a pesar de que parece que hay muchas cosas escondidas, que no está todo muy claro, pero que los trabajadores están aquí y nosotros con ellos".

A pregunta de los medios de comunicación sobre la polémica generada en torno al conflicto de la venta de cinco corvetas para Arabia Saudí, 'Mini' ha rechazado posicionarse, alegando que "no puede" opinar. "No me siento con capacidad para opinar sobre el conflicto de las corvetas en este momento, no estoy al día, no es mi tema", ha sentenciado.