Casi una veintena de ayuntamientos gallegos presentan una situación financiera "comprometida"

El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, con el consejero mayor del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro. - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

17 ayuntamientos y una mancomunidad de Galicia se encuentran en una situación financiera "comprometida" al presentar cifras negativas tanto del remanente de tesorería como del ahorro neto del ejercicio, lo que "puede afectar a la sostenibilidad de sus gastos corrientes".

En concreto, se trata de los municipios de A Caniza, A Pobra de Trives, Boborás, Calvos de Randín, Cambados, Catoira, Cuntis, Guntín, Malpica de Bergantiños, Meira, Pol, Ribadeo, Salceda de Caselas, Trabada, Vilasantar, Viveiro y Xunqueira de Ambía y de la Mancomunidad da Comarca de O Carballiño.

Así se recoge en el informe de fiscalización de la cuenta general de las entidades locales gallegas 2024, que este viernes ha presentado el consejero mayor del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro, al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices.

El documento también sostiene que 86 entidades incumplen con la estabilidad presupuestaria, lo que "pone de manifiesto la incapacidad de los ingresos del ejercicio para atender a los gastos".

Además, Contas sitúa el endeudamiento financiero por habitante en 191 euro/habitante, por lo que, en comparación con los valores de los sectores locales del resto de comunidades, el gallego es "el de menor endeudamiento financiero por habitante".

CUENTAS EN PLAZO

La entidad estatutaria encargada de fiscalizar el sector público autonómico también ha analizado que "tan solo 86 entidades aprueban su presupuesto en plazo" (el 26% de las que remitieron la cuenta general).

Por este motivo, Contas considera que "se desvirtúa su naturaleza de documento para el debate en el diseño de las políticas públicas, sistema de información para la gestión económica del gobierno y documento para el avance sistemático de las diferentes políticas a través de la evaluación de los resultados obtenidos".

Un total de 22 entidades locales (el 6% del total) no presentaron su cuenta general a la fecha de cierre del informe, el 5 de marzo de 2026. De esta cifra, seis son ayuntamientos (Ourense, Cambre, Culleredo, Narón, Verín y Rois), dos entidades locales menores (Bembrive y Vilasobroso) y las 14 restantes mancomunidades.

Además, siguen pendientes de recibirse 12 cuentas generales corresponsales al ejercicio 2023, 10 cuentas correspondientes al ejercicio 2022 y 11 cuentas generales del ejercicio 2021, "con importantes niveles de reiteración en el incumplimiento".