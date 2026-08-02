Catoira (Pontevedra) celebra el tradicional desembarco de su Romaría Vikinga ante la mirada de miles de personas

Varias personas durante el Desembarco Vikingo de la LXVI Romaría Vikinga en Catoira, a 2 de agosto de 2026, en Catoira, Pontevedra, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

PONTEVEDRA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Catoira (Pontevedra) ha acogido este domingo el tradicional desembarco de su Romaría Vikinga en el recinto de las Torres de Oeste, a los pies del río Ulla. Cada primer fin de semana de agosto, este es el escenario de una dramatización que enfrenta a los barcos llegados por el agua con la resistencia en tierra.

Este año, la baja marea ha sido definitoria del transcurso del evento. Esto ha provocado una importante cantidad de barro, que, junto al vino, ha terminado cubriendo los cuerpos de muchos de los asistentes a esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. De hecho, se ha dejado notar la asistencia de gente de otros lugares, como Portugal o Francia.

Las embarcaciones participantes --réplica de auténticas naves vikingas-- comenzaron a rondar el entorno fortificado sobre las 12.00 horas, aunque no ejecutaron el desembarco hasta cerca de las 13.40. Como es habitual, esta escenificación de la invasión es el momento central de una celebración que, en realidad, se alarga durante toda una semana.

Aunque la espectacularidad de este día es el que más gente atrae hasta este municipio pontevedrés, la fiesta también cuenta con un mercado medieval ambientado en la época, desfiles, actuaciones de grupos folclóricos y competiciones deportivas, entre un amplio programa de actividades.