El caudal del río Lérez se sitúa por debajo de su límite ecológico y Ence deja de captar agua

Archivo - Río Lérez a su paso por Pontevedra. - EUROPA PRESS - Archivo

PONTEVEDRA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ence ha anunciado este jueves que ha dejado de captar agua del río Lérez para su actividad en la fábrica de Pontevedra durante el actual periodo de escasez hídrica, una decisión que coincide con la alerta del Ayuntamiento de Pontevedra ante la reducción del caudal del río por debajo de la mitad del nivel ecológico establecido para el verano.

La compañía ha comunicado que recurrirá a "soluciones alternativas" de suministro que permiten "independizar" su actividad sin captar agua del Lérez. Según ha explicado, la protección del río y la garantía del abastecimiento de la población son "una prioridad" para la empresa.

El anuncio de Ence se produce tras los datos publicados por Augas de Galicia sobre la evolución del caudal del Lérez, que reflejan un caudal medio de 0,688 metros cúbicos por segundo, equivalente a una altura de 2,9 metros, frente a un caudal ecológico estival fijado en 1,516 metros cúbicos por segundo.

INFORMACIÓN A AUGAS DE GALICIA

En rueda de prensa, el concejal de Servicios Urbanos Básicos y responsable del Ciclo del Agua, Xaquín Moreda, ha advertido este jueves de que la situación del río es "comparable con la del 2022" y ha reclamado información a Augas de Galicia sobre la evolución del caudal, así como la activación de un Grupo de seguimiento con participación de la Xunta y los municipios abastecidos por el sistema.

En esta línea, Moreda ha defendido que el sistema de abastecimiento de Pontevedra "es robusto", pero "la cuenca del Lérez no tiene capacidad para tener dos captaciones", por lo que "hay que decidir o ENCE o la ciudadanía de la Ría de Pontevedra". En este contexto, ha planteado la necesidad de garantizar la disponibilidad del recurso para el abastecimiento urbano.

Según los datos aportados por el Ayuntamiento, el consumo anual del sistema de abastecimiento de la ría de Pontevedra asciende a 9.941.000 metros cúbicos, mientras que la declaración ambiental de Ence recoge un consumo anual de 10.406.880 metros cúbicos.

El edil ha recordado que en episodios anteriores, como en 2006 y 2022, la reducción de las captaciones industriales permitió una recuperación del caudal del Lérez hasta niveles que favorecieron la garantía del suministro a la población.

ENCE AFIRMA QUE REDUJO EL CONSUMO

Por su parte, la compañía pastera ha explicado que su fábrica de Lourizán cuenta con un sistema de recirculación de agua operativo desde el verano de 2024 y tiene en marcha un proyecto de I+D para regenerar agua procedente de la EDAR de Os Praceres.

Ence asegura que estas medidas han permitido reducir cerca de un 35 % el consumo de agua por tonelada de pasta producida en los últimos diez años. Además, indica que la recirculación aporta un ahorro adicional del 44% respecto a un escenario sin este sistema, de manera que actualmente el consumo de agua sería aproximadamente un tercio del registrado hace unos años.

La cuenca del Lérez permanece en situación de prealerta por escasez de agua moderada desde el pasado 8 de julio, una declaración que afecta a 20 municipios, incluida Pontevedra, donde se localizan ocho sistemas de captación.

MEDIDAS RESTRICTIVAS

El Ayuntamiento ya había adoptado medidas restrictivas y mantiene el baldeo de calles únicamente cuando resulta imprescindible para garantizar la salubridad. Asimismo, ha pedido colaboración ciudadana para evitar consumos no esenciales, como el riego de jardines o el llenado de piscinas.

Moreda ha señalado que la emergencia para el abastecimiento llegaría si el Ayuntamiento no pudiera captar agua del río, momento en el que sería necesario recurrir al embalse de Pontillón do Castro para garantizar el suministro a Pontevedra y a los municipios conectados al sistema, entre ellos Bueu, Marín, Poio, Sanxenxo y Ponte Caldelas por el polígono industrial de A Reigosa.