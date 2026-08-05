CC.OO. estima que 55.000 gallegos hacen horas extra cada semana y que 4 de cada 10 no se cobran

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha estimado en 55.000 los gallegos que hacen horas extra cada semana y, de ellas, cuatro de cada diez no se cobran.

Así se recoge en un informe del sindicato basado en los últimos datos de la encuesta de población activa (EPA), que señala que en Galicia se trabajaron de promedio casi 347.000 horas extra a la semana en el último año, de las que cerca de 128.000 no recibieron ninguna contraprestación económica ni en forma de descanso.

Además, tal y como ha trasladado CC.OO. en una nota de prensa, el 5,7% de la población asalariada gallega hace horas extra "con regularidad", lo que supone casi 55.000 personas. De este total, 36.000 las cobran, pero más de 25.000 no reciben nada a cambio.

Para el sindicato, esta situación se trata de una forma de "explotación laboral" que no se ha reducido a pesar de la obligatoriedad del registro de la jornada de trabajo.

"Mientras la patronal y ciertos actores políticos, como la Xunta, se empeñan en criminalizar a la clase trabajadora por el mal llamado absentismo, empresarios sin escrúpulos continúan realizando a plena luz del día este tipo de prácticas de otro siglo", ha reprochado.

Respecto al coste laboral medio que estima el informe, esas horas supondrían unos 7.700 euros anuales por persona, lo que situaría el coste laboral no pagado en la Comunidad en unos 194 millones de euros al año.

En términos de empleo, ese volumen de horas "regaladas" equivaldría a unos 3.400 puestos de trabajo a jornada completa que no se estarían creando.

POR ACTIVIDADES

El desglose sectorial muestra que cuatro actividades concentran cerca de la mitad de todas las horas extra no pagadas de Galicia que recoge el informe.

En concreto, la educación encabeza la lista, con casi 19.700 horas semanales, seguida de las actividades sanitarias y de servicios sociales, con cerca de 16.900 horas, la industria manufacturera, con unas 12.900 horas, y la hostelería, con cerca de 11.400 horas.