CCOO, UGT y ANPE crean el 'punto naranja' para que profesores denuncien incumplimientos de su acuerdo con la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO Ensino, ANPE y UGT-SP habilitarán de forma virtual un 'punto naranja' para que la comunidad educativa denuncie incumplimientos del acuerdo alcanzado por las tres organizaciones con la Xunta en octubre de 2023.

Representantes de estos sindicatos han realizado el anuncio este martes durante una rueda de prensa en la que han evaluado el cumplimiento del acuerdo con motivo del arranque del curso escolar 2025/26.

En este sentido, han reconocido avances que ya perciben, como un aumento de las plazas docentes, que cifran en 176 más que en el curso anterior, respecto a datos de las resoluciones definitivas publicadas por la Consellería.

Además, han sido notificados de un menor número de incidencias respecto a otros cursos. "Las incidencias son menores que otros años", ha certificado el secretario general de Pública de CCOO Ensino, Borja Campos.

Con todo, siguen manteniendo "discrepancias" y un proceso judicial abierto desde este año por el retraso de la aplicación de las 'ratios' con base en un acuerdo de 2009. Además, apuntan a otras "situaciones surrealistas", como que la 'ratio' para un grupo mezclado de primero y segundo de primaria sea de 14 y que, en un caso de inclurise también alumnado de tercero, sea de 18.

'PUNTO NARANJA'

En respuesta a estas "situaciones irregulares", habilitarán en sus respectivas páginas web un 'punto naranja' para la denuncia de incumplimientos del acuerdo, lo que permitirá una "mayor coordinación" entre las tres organizaciones en la gestión de las incidencias que ya recibían de forma individual.

De esta forma, el director de ANPE, Julio Díaz, ha asegurado que el miércoles se pondrán en contacto con los centros para explicar el funcionamiento de esta iniciativa, para la que consideran "fundamental2 la colaboración del profesorado y mismo de las familias.

Además, han animado al resto de organizaciones sindicales a replicarla en sus respectivas webs para, así, contribuir a conseguir unas "mejores condiciones de trabajo" para el personal de la enseñanza gallega.