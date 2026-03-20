Celanova y San Amaro registran dos nuevos terremotos en la provincia de Ourense

Dos terremotos en la provincia de Ourense. - IGN

OURENSE, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha notificado durante estos últimos tres días dos nuevos terremotos en los municipios ourensanos de Celanova y San Amaro, tras el ocurrido este pasado martes en Avión.

Según se recoge en la web del IGN, el primer temblor se registró a las 23.47 horas de este pasado miércoles en el municipio de San Amaro, con una magnitud de 2,0 grados y a una profundidad de un kilómetro.

Mientras, el segundo de los seísmos se registró a las 1.59 horas de este pasado jueves en el municipio de Celanova, con una magnitud de 1,7 grados y a una profundidad de 12 kilómetros.

TRES TERREMOTOS EN UNA SEMANA

En concreto, se trata de dos nuevos terremotos que se suman al ocurrido este pasado martes en el municipio de Avión, de escala de intensidad 3 y de 2,4 grados de magnitud.

En este caso, el temblor se registró a las 19.55 horas y se produjo a 11 kilómetros de profundidad, después de que hace unas semanas se produjeran otros dos seísmos en el municipio ourensano de O Carballiño, uno de ellos de 1,7 grados de magnitud y otro de 2,1 grados.