El Celta busca la camiseta celeste que lució Madonna en su concierto en Vigo y pregunta a la artista: "¿La tienes tú?"

VIGO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Club Celta ha puesto en marcha una llamativa iniciativa con el fin de localizar la camiseta del equipo que lució la cantante Madonna en 1990, durante el concierto que ofreció en el estadio de Balaídos.

Así, según publica el club en sus redes sociales, la presidenta de la entidad, Marián Mouriño, ha dirigido una carta a la artista en la que le pide su "ayuda" para encontrar esa prenda. En esa comunicación, le explica que el recuerdo de aquella noche del 29 de julio de 1990 "sigue muy vivo" entre la afición: "Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego".

Marián Mouriño asegura que la imagen de Madonna con la elástica celeste "comenzó a brilla de otro modo con el paso de los años", porque se entiende mejor lo que la cantante defendía entonces: "cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer". "En el club que presido, nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo", señala la presidenta.

"Por eso tenemos la ilusión de encontrar esta prenda. La búsqueda no es un capricho, es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club", expone y anuncia que el próximo viernes, en el partido ante el Real Madrid en Balaídos, el Celta le dedicará "un gesto de cariño" con el fin de formularle una pregunta: "¿La tienes tú?".

"Si sabes donde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado", concluye la carta Marián Mouriño.