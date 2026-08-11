Un centenar de empleados del comercio protesta en Vigo contra el trabajo los festivos: "Exigimos tiempo para vivir"

Imagen de la protesta de este martes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de empleados del comercio, convocados por Comisiones Obreras, ha protestado en la mañana de este martes en Vigo en contra de trabajar los domingos y festivos: "Exigimos tiempo para vivir".

A las puertas de El Corte Inglés de la ciudad olívica, ubicado en la calle Gran Vía, delegados sindicales y trabajadores fuera de turno se han reunido para acabar con el "abuso colectivo" de abrir varios domingos y festivos al año.

A gritos de 'Festivos cerrados, derechos respetados'; 'Trabajar sin parar no nos deja conciliar', o 'En festivo no se vende. El descanso se defiende', los trabajadores han lamentado la decisión de la Xunta de autorizar varias aperturas en domingos y festivos este verano sin consultar con los sindicatos.

Al respecto, el secretario general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras Galicia, Iván Cordeiro, ha explicado que esta protesta es la antesala de la huelga convocada para el próximo sábado, día 15 de agosto, por varios sindicatos ante la autorización de abrir ese festivo.

Cordeiro ha indicado que no se ha llevado a cabo ningún cambio de normativa, asegurando que la ley permite abrir hasta 10 domingos y festivos al año en Galicia. Sin embargo, normalmente la autorización para hacerlo viene precedida por una consulta a los sindicatos, que en esta ocasión no se produjo.

"Se han escogido dos festivos muy señalados en Galicia, como ha sido el día siguiente a Santiago Apóstol y San Roque, cuando los trabajadores podrían haber tenido un fin de semana largo de calidad para disfrutar con sus familias", ha lamentado.