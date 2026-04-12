Un centenar de personas se concentran para apoyar la flotilla con destino Gaza, que partirá este domingo

Una niña en la concentración en apoyo a la flotilla, en Santiago - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas, se han concentrado en Santiago para mostrar su apoyo a la nueva misión humanitaria de la Global Sumud Flotilla que partirá desde el puerto de Barcelona este domingo, 12 de abril.

Esta ha sido una de las movilizaciones convocadas por Global Sumud Galiza en las localidades gallegas, que comenzaron este pasado sábado y se alargarán hasta el lunes. Paralelamente a Santiago, ciudades como Vigo, A Coruña y Lugo se han sumado a esta muestra de solidaridad con Gaza.

En la capital gallega, un grupo de niños han abierto la marcha, portando barcos de cartón con frases de apoyo a la población palestina y banderas. Los manifestantes han partido de la Praza do Toural, rodeando la Praza de Galicia para posteriormente recorrer el Casco Histórico hasta la Praza das Praterías.

Previamente al inicio de la marcha, la portavoz de la plataforma en Galicia, Ánxela Gippini, ha denunciado ante los medios el alto al fuego "inexistente" en la franja de Gaza, ya que continúan los ataques en el territorio.

"Tenemos que seguir denunciando que Palestina continúa ocupada, que Gaza continúa asfixiada, que ayer denunciaron la situación de hambre por la expulsión de las organizaciones que allí trabajaban. Este foco siempre es por las compañeras que van a flotilla, pero la flotilla es por Palestina", ha proclamado.

Al llegar a Praterías, se ha realizado la lectura de un manifiesto, en el que denunciaron el "bloqueo ilegal e ilegítimo" del territorio gazatí, así como el "silenciamiento mediático" de los últimos meses, reforzado con la "agresión imperialista a Irán y al Líbano".

En este contexto, la nueva misión de la flotilla -- en la que participan 10 gallegos -- se dirigirá para tratar de abrir un corredor humanitario que rompa el "status quo de la ocupación" y proporcionar ayuda a la población civil.

"SISTEMA DE SALUD DESTRUIDO"

La movilización ha estado secudanda por distintas plataformas, entre las que se encuentra Sanidade Galega por Palestina. Santi González, perteneciente a la misma, ha explicado que entre las cosas que se llevarán a Gaza están materiales sanitarios de todo tipo, ya que el "sistema de salud palestino está destruido".

"Lógicamente, lo que más nos preocupa de esta destrucción del sistema sanitario palestino son las desigualdades en salud y las barbaridades que se están cometiendo contra la población de Palestina", ha señalado.

Por ello, a través de la flotilla se tratará de dar apoyo, suministrando, entre otros enseres, medicamentos de todo tipo o material para suturas y cirugías. Además, dentro de las embarcaciones viajarán sanitarios para poder ofrecer "ayuda directa".