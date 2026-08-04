Un centenar de personas corta la N-550 en Mos para exigir al Gobierno más seguridad: "Mañana va a haber una desgracia"

1108936.1.260.149.20260804142740 Imagen del corte de tráfico de este martes. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado en la mañana de este martes en Mos para exigir al Gobierno que mejore la seguridad de la carretera nacional N-550 a su paso por dicha localidad pontevedresa: "Mañana va a haber una desgracia".

A gritos de 'Ministerio, solución', vecinos de las distintas parroquias afectadas han cortado al tráfico durante cerca de una hora dicha vía con el objetivo de expresar su "hartazgo" ante la situación que viven diariamente.

Así, han protestado por la escasa seguridad de la carretera, señalizada a 60 kilómetros por hora, con gran afluencia de tráfico y sin pasos de peatones que les permitan cruzar de un lado a otro de la misma.

También han puesto el foco en que precisamente hace unas semanas fue atropellada una de los miles de peregrinos que realizan el camino Portugués y tienen que cruzar la N-550 sin pasos habilitados.

Al respecto, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, ha criticado que el Gobierno lleve "años sin resolver" este problema, que pasaría por convertir la vía en una travesía urbana para ralentizar el tráfico y que los ciudadanos puedan cruzar con seguridad.

Por ello, ha exigido al Ejecutivo central que los escuche y que atienda esta situación porque están "hartos y cansados" y "mañana puede haber una desgracia".

"Es necesario que los peregrinos crucen con seguridad y más adelante, en los centros comerciales, que la gente pueda circular con seguridad cuando va caminando", ha insistido Arévalo, lamentando que cada día "centenares de personas" caminan de O Porriño a Mos "por un lugar de muchísimo peligro".