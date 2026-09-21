El Centro Xove de Santiago ofrecerá 2.000 horas de actividades con el CSC da Trisca como sede complementaria

Presentación del programa del Centro Xove de Santiago y 'Compostela En Clave' - RAXOI

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Xuventude, María Rozas, ha presentado la programación del Centro Xove de Santiago, que ofrecerá este curso 2.000 horas de actividades gratuitas con el centro sociocultural da Trisca como sede complementaria.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa, se incrementarán las horas previstas de actividades pasando de 500 a 2.000 y se reforzará el personal, en el marco de la apuesta del Gobierno local por "consolidar y ampliar los servicios que se ofrecen a los jóvenes".

Para poder hacer frente a este aumento de programación, ya que el centro de Almáciga se queda "pequeño", se apostará por utilizar el centro sociocultural da Trisca como espacio complementario. Esto permitirá que la sala principal del Centro Xove quede reservada a actividades que tengan necesidades técnicas más específicas, como conciertos o cinefórums.

Paralelamente, en el espacio da Trisca se desarrollarán programas como 'Herdanza Viva' y diversas aulas artesanales, como son los talleres de costura, cestería o cosmética natural. Por su parte, la Praza de Abastos constinuará celebrando las aulas de cocina y otras sesiones para conocer mejor su funcionamiento.

Además, habrá actividades en el exterior, entre las que destacan un club de running, senderismo para principiantes y expertos --los domingos--, un club de skate y trabajos en una huerta comunitaria --un sábado al mes--.

Tal y como ha precisado la animadora sociocultural del equipamento de la Almáciga, María Alonso, las actividades están dirigidas a jóvenes de entre 14 y 35 años que residan en Santiago. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 30 de septiembre y se podrá realizar a través de la web centroxove.com, o enviando un correo a info@centroxove.com

'COMPOSTELA EN CLAVE'

En este contexto, la tenienta de alcaldesa ha informado de la celebración de una nueva edición del programa 'Compostela En Clave', un ciclo de clases magistrales dirigidas a bandas y músicos jóvenes que se desarrollará en octubre y noviembre.

En esta ocasión, ha explicado Alberto Alfonso, de la productora Art Music, la temática del ciclo fue elegida por los propios jóvenes de las bandas que ensayan en la Almáciga y tendrá que ver con cuestiones legales, técnicas y comunicativas.

Así, las sesiones empezarán el 6 de octubre, con la conferencia de Santiago Bernal sobre 'A cara legal da música: dereito e negocio na música'. Marc Martín hablará de producción musical para artistas del siglo XXI el 20 de octubre; Ana Medina sobre 'O algoritmo da música: comunicación e redes sociais', el 3 de noviembre; y Carlos Galán sobre 'management, booking e discográfica', el 17 de noviembre. Todas serán de 17.00 a 19.00 horas.

Con todo, el programa ofertará 100 plazas para cada encuentro, 50 de ellas reservadas para bandas del Centro Xove. La inscripción podrá hacerse a través del mail musica@centroxove.com.