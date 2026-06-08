Los Centros de Información a la Mujer móviles atendieron a 400 personas y realizaron 150 intervenciones desde febrero

La conselleira de Política Social e Igualde, Fabiola García, acompañada por el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha presentado este lunes el balance de actividad de los Centros de Información a la Mujer móviles (CIMs) en sus primeros meses de funcionamiento. En concreto, desde su puesta en marcha en el mes de febrero han atendido a 400 personas y han realizado más de 150 intervenciones en diferentes puntos de la comunidad.

Acompañada por el director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Roberto Barba, la conselleira ha destacado que desde el mes de febrero estos cuatro CIMs --uno por provincia-- han recorrido más de 60.000 kilómetros del rural de Galicia "llegando a todos esos ayuntamientos donde no existía antes un recurso de información a la mujer".

Por su parte, Candela Cortés, trabajadora social en el CIM móvil que recorre la provincia de Coruña, ha recordado que estos dispositivos, cuatro en total, cuentan con la orientación de una psicóloga, una trabajadora social y, vía telefónica, con asesoramiento jurídico.

"Intentamos acercar este servicio a los ayuntamientos rurales para poder alcanzar la equidad territorial en todos los servicios. Ya que Galicia, como sabemos, es un territorio muy extendido y tiene muchos ayuntamientos", ha subrayado en declaraciones a los medios.

En este contexto, Candela Cortés ha insistido en que "no hay un perfil concreto" de mujer que acude a estos centros móviles, aunque ha incidido en que la atención más demandada fue la psicológica.

Cuestiones relativas a la gestión emocional o asesoramiento sobre los vínculos afectivos, así como la identificación de patrones de alerta fueron las consultas más repetidas, por delante de otras de carácter social o jurídico.

Con todo, la conselleira ha recordado que los CIM móviles refuerzan la labor que desarrollan los 84 CIM con los que cuenta Galicia, un recurso que, según ha incidido, el Gobierno gallego trabaja para consolidar.

Por ello, la Xunta ha recordado en una nota de prensa que, con este objetivo, hace una semana aprobó en Consello la convocatoria de una nueva orden de ayudas de cinco millones de euros para financiar su funcionamiento.