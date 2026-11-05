'¿Que che doe máis?', declaración institución impulsada por la Fegamp frente a la violencia machista por el 25N

Imagen que acompaña a la declaración institucional de la Fegamp con motivo del 25N - FEGAMP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) ha lanzado una declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, a través de la que subraya su condena y rechazo a todas las formas de violencia machista mediante una declaración institucional que tiene como lema 'Qué che doe máis?'.

El documento recuerda a las mujeres víctimas de todas las expresiones de la violencia machista, a las mujeres asesinadas y a las que viven bajo la amenaza, el control o lo maltrato, así como a sus hijas e hijos, víctimas directas de esta violencia. La declaración extiende también el recuerdo a las familias y a las personas próximas a las víctimas, que sufren las consecuencias irreparables de esta realidad.

Así lo ha trasladado la Fegamp en un comunicado, en el que señala que las cifras oficiales evidencian la persistencia de esta violencia. Así, apunta que, según los datos provisionales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género consultados para la elaboración de la declaración, en España 44 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en el que va de año, una de ellas en Galicia, además de tres menores también asesinados.

La Fegamp subraya que estas cifras no pueden quedar en una estadística, ya que cada caso representa una vida truncada, un entorno familiar afectado y una llamada de atención sobre la necesidad de reforzar la prevención, la detección temprana, la protección y la atención integral.

La declaración considera imprescindible actuar sobre las causas de la violencia machista, como la desigualdad estructural, los estereotipos sexistas, el control en las relaciones afectivas y los discursos que minimizan o justificar la violencia.

En este sentido, destaca la importancia de prestar especial atención a la juventud y a las nuevas formas de violencia digital y sexual, promoviendo relaciones basadas en el respeto, en el consentimiento, en la libertad y en el buen trato.

LA PREVENCIÓN Y LA IMPLICACIÓN DE LA JUVENTUD, PRIORIDADES

El ente municipalista pone en valor el trabajo que desarrolla para promover la implicación de las entidades locales en la construcción de una sociedad gallega más igualitaria y libre de violencia machista, a través de iniciativas de sensibilización, colaboración institucional y promoción de las políticas municipales de igualdad.

Entre estas iniciativas destaca "Cambia de Bando", una campaña de sensibilización orientada la implicar la juventud en la prevención de la violencia de género desde una perspectiva participativa, educativa y próxima que recorrió distintos ayuntamientos.

La Fegamp ha destacado que la formación del personal de las administraciones locales constituye otra herramienta fundamental. En este ámbito, ha destacado la inclusión en el Plan de Formación Continua de 2026 de una acción específica de sensibilización y estrategias sobre igualdad y prevención de la violencia de género, con el objetivo de reforzar la preparación de los servicios públicos.

La declaración ha reafirmado el compromiso municipalista con una actuación continuada, recursos suficientes y cooperación efectiva entre administraciones. "Los ayuntamientos, por su cercanía a la ciudadanía, desempeñan un papel esencial en la prevención, en la detección de situaciones de riesgo, en la sensibilización social y en la orientación hacia los servicios especializados", indica.

Por ello, considera que la erradicación de la violencia machista es una responsabilidad compartida que requiere la implicación coordinada del Gobierno de España, de la Xunta de Galicia, de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, junto con el sistema judicial, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los servicios sanitarios, los servicios sociales y las entidades especializadas.

En este sentido, reclama que las entidades locales cuenten con financiación suficiente y estable, personal calificado, formación continua y protocolos de actuación que favorezcan la detección tempranera, la atención integral y la coordinación entre servicios.

El documento también destaca la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones, garantizar la continuidad de los programas de prevención y atención y facilitar herramientas prácticas para el desarrollo de las políticas municipales de igualdad.

Asimismo, considera esencial incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas municipales, promover la igualdad en el ámbito laboral, fomentar la corresponsabilidad en los cuidados y eliminar los estereotipos sexistas de los espacios públicos, culturales, deportivos y de participación ciudadana.

La declaración concluye trasladado que no hay igualdad real mientras persista la violencia machista y trasladando que "no puede haber neutralidad posible ante quien la ejerce, la justifica, la minimiza o la niega. "No se puede mirar para otro lado", un compromiso que trasladan que debe hacer visible en los presupuestos, en los servicios, en las campañas de sensibilización, en la contratación pública y en todas las decisiones que contribuyan la construyere ayuntamientos más seguros, igualitarios y libres de violencia.