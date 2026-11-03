La CHMS reitera la necesidad de hacer "uso responsable" del agua ante el escenario de "escasez coyuntural"

Agua - CHMS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) ha reiterado la necesidad de hacer un "uso responsable" del agua ante el escenario de "escasez coyuntural" en las unidades territoriales del Miño Alto, Miño Bajo, Sil Inferior y Limia.

Así lo ha comunicado este martes el presidente de la entidad, José Antonio Quiroga, tras la cuarta reunión de la Oficina Técnica de la Sequía, con el objeto de analizar la situación hidrológica y la evolución de las precipitaciones y de los caudales circulantes en la demarcación.

En una nota de prensa, la CHMS ha informado de que pese a que esta situación permite el cumplimiento de los criterios de garantía en la atención de las demandas reconocidas, se "limita los usos no prioritarios".

Por ello, la entidad ha reiterado a los ayuntamientos la necesidad de hacer un uso "sostenible y responsable" del recurso, haciendo hincapié en que lo "prioritario es el abastecimiento a la población".

En esta línea, han subrayado la necesidad de continuar con las medidas de ahorro que comenzaron durante el estío, tales como evitar el baldeo de calles, riego de jardines, campos de deportes, eliminación de fuentes públicas, que contribuyen a "paliar los efectos de la escasez de precipitaciones".

Y es que desde el inicio del año hidrológico 2026/2027 el 1 de octubre, se han registrado 22 l/m2 de precipitación media lo que supone un 80% menos que el valor medio de octubre. Igualmente, las precipitaciones entre marzo y octubre han resultado especialmente escasas.

En cuanto a los caudales circulantes se sitúan un 68% por debajo de lo habitual y los embalses almacenan un 48,6% de su capacidad, lo que representa un 4,4% menos que la media histórica.

"La adopción de medidas y el concienciar a la población al uso racional y responsable del agua es fundamental para paliar los efectos de falta de recurso, a corto y medio plazo", ha concluido Quiroga.