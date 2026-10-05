La CHMS reivindica su actuación "escrupulosa" en As Conchas y pide a la Xunta declarar la zona vulnerable

El presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, ofrece una rueda de prensa sobre la sentencia del embalse de As Conchas - CHMS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Hidrográfica do Miño-Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, ha comparecido este lunes ante los medios para dar cuenta del cumplimiento de la sentencia sobre la contaminación del embalse de As Conchas. "La Confederación cumple escrupulosamente todas sus competencias y responsabilidades", ha defendido, pidiendo además a la Xunta que declare la zona "vulnerable".

La sentencia de As Conchas, dictada originalmente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en julio de 2025 y confirmada por el Tribunal Supremo en febrero de 2026, reconoció la "inacción institucional" ante la contaminación por ganadería industrial, que "vulnera derechos fundamentales".

El fallo dirige la responsabilidad hacia la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil por permitir una acumulación excesiva de purines de macrogranjas que contaminaron el embalse de As Conchas y el río Limia (Ourense).

En la comparecencia, Quiroga ha señalado que la moratoria de la Xunta "va en la buena dirección", puesto que "aclara" las competencias sobre planificación ganadera, "que es la causa de lo que hablamos", pero no solo respecto a este punto, sino también en cuanto a los residuos que genera esta actividad "intensiva y tan masificada dentro de una comarca tan acotada".

"Queda claro que la Confederación no autoriza granjas ni nunca las ha autorizado. Pero estas medidas van en la buena dirección, aunque son clarísimamente insuficientes. Así no se va a solucionar el problema", ha afirmado.

PIDE DECLARAR LA ZONA "VULNERABLE"

Para Quiroga, el problema comenzará a solucionarse cuando la Xunta declare la zona vulnerable. "Porque declarar zona vulnerable lleva implícita la puesta en marcha de buenas prácticas agroganaderas y, para entendernos, no es otra cosa más que gestionar el tema de los vertidos", ha alegado.

A este respecto, ha señalado que si bien una parte puede tratarse como abono, otra gran parte "está provocando una situación de deterioro medioambiental".

"Como entendemos que lo que se quiere es hacer compatible la actividad económica, el medioambiente y la salud, lo que es imprescindible es que la comunidad siga dando pasos decididos, pasos claros a favor de la salud medioambiental, de la salud de las personas, poniendo en marcha la zona vulnerable. No hay más excusas", ha insistido.