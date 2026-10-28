El CHUAC avanza en la descentralización del grado de Medicina con la constitución de su Unidad Docente - UDC

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de A Coruña (CHUAC) ha dado un paso más en la descentralización de Medicina con la constitución este miércoles de su Unidad Docente, integrada por cerca de 40 profesionales. Tal y como contempla el acuerdo aprobado por las tres universidades públicas del Sistema Universitario Gallego (SUG), la unidad será la encargada de organizar las enseñanzas y, por lo tanto del Plan de Organización Docente (POD), en coordinación con la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Según ha subrayado la UDC en una nota de prensa, esta unidad trabajará junto con el departamento de Medicina de la UDC para impulsar la descentralización, que este año arrancó con la docencia clínica de 5° curso y que prevé para el próximo curso la implantación de la totalidad de 5° curso.

En concreto, el departamento está compuesto por 10 áreas de conocimiento: anatomía y embriología humana, cirugía, farmacología, fisiología, historia de la ciencia, medicina, medicina preventiva y salud pública, otorrinolaringología, psiquiatría y radiología y medicina física.

En la sesión de este miércoles, a la que han asistido el rector de la UDC, Ricardo Cao, y el gerente del CHUAC, Luis Verde, se ha elegido también al coordinador de la Unidad Docente, que será Javier de Toro, catedrático de la UDC y jefe del Servicio de Reumatología del CHUAC.

La UDC ha destacado que Javier de Toro Santos es catedrático del área de Anatomía y Embriología Humana de la universidad coruñesa y Jefe del Servicio de Reumatología del CHUAC. Doctor en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela, se incorporó al CHUAC en 1988 y a la UDC en 1992.

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