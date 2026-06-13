Científicos, buzos y ecologistas alertan del impacto ambiental y social de extraer el pecio del 'Ivy' de la ría de Vigo

Buceadores sobre el ancla del carguero 'Ivy', hundido frente las costas de Baiona (Pontevedra) en enero de 1976. - FERNANDO FRANCISCO

VIGO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La confirmación, publicada el pasado 28 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE), del inicio de los trámites para extraer el pecio del carguero 'Ivy' del fondo del mar, al sur de las Islas Cíes, ha activado las alarmas entre colectivos ecologistas, submarinistas profesionales y científicos, que alertan del impacto que puede tener esa operación en términos ambientales o sociales.

El 'Ivy', con miles de toneladas de mineral de hierro como carga, encalló el 30 de enero de 1976 cerca de las Islas Estelas, al sur de Cíes y frente a las costas de Baiona. En el naufragio murieron cuatro de los más de una treintena de tripulantes y el casco del buque fue dinamitado para evitar riesgos para la navegación.

Desde entonces, los restos del carguero, salvo parte del casco que fue retirado en su momento, permanecieron en el lecho marino y, con el paso de los años, se han convertido en un ecosistema en sí mismo, refugio de especies animales y vegetales, y se ha mimetizado con el fondo del mar. Pero ese pequeño hábitat en equilibrio puede verse alterado, alertan los expertos, si prospera la petición realizada por la empresa Técnica Administrativa Financiera, para extraer los restos.

Así lo cree el catedrático del departamento de Ecología y Biología Animal, e investigador del CIM de la UVigo, Mariano Lastra, que ha explicado a Europa Press que el pecio del 'Ivy', al igual que otros que llevan décadas hundidos, es ya un arrecife artificial, y su retirada "sería un pequeño-gran desastre".

En un fondo marino como el de la ría de Vigo, fundamentalmente sedimentario, cualquier objeto depositado durante tanto tiempo "va a ser utilizado" por la biodiversidad marina como "refugio, zona de puesta, zona de reproducción". "Funciona como si fuera un roquedo somero, y por lo tanto, mucho más rico en especies que su entorno. Es como una isla de biodiversidad", ha señalado Lastra, que ha citado la presencia de especies como pulpos, congrios, nécoras o bogavantes.

De hecho, ha recordado que en muchas zonas de litoral se apuesta precisamente, mediante el hundimiento controlado de buques y previa retirada de elementos contaminantes, por la creación de ese tipo de arrecifes artificiales.

Por otra parte, ha alertado del riesgo de "mover esa chatarra", por la posibilidad de remoción de metales pesados u otras partículas que se incorporarían a la columna de agua. "Todo eso tiene que estar muy bien estudiado y bien explicado", ha incidido.

En la misma línea, Xandro García, biólogo marino y miembro del colectivo ecologista Adega, ha alertado sobre el perjuicio que tendría la retirada del pecio en las especies asentadas en la zona. Después de 50 años hundido, el 'Ivy' es un arrecife mimetizado con el fondo y "no tiene sentido, desde el punto de vista ecológico" retirarlo.

Además, ha remarcado que sería conveniente un informe ambiental previo para valorar las consecuencias de esa operación y ha remarcado que, al margen del valor ecológico, los pecios se han convertido desde hace años en elementos de interés para submarinistas profesionales y de atracción para cierto tipo de turismo.

"EL BENEFICIO ECONÓMICO NO COMPENSA LA DESTRUCCIÓN"

Al respecto, el responsable de Buceo Islas Cíes, submarinista desde hace un cuarto de siglo y buen conocedor del pecio del 'Ivy' y de los fondos marinos de la ría de Vigo, Iñaki Ferreiro, ha alertado de que "no tiene sentido" la retirada del buque hundido. "El beneficio no merece la pena, por la destrucción que se va a llevar a cabo", ha proclamado.

Ferreiro ha cuestionado la rentabilidad de esa operación y los cálculos sobre el mineral que se podrá extraer y su valor (algunas fuentes apuntaban a unos 3 millones de euros). "No creo que haya tantas toneladas como creen, y la forma de extraerlo es costosa", ha indicado.

Este submarinista experto ha lamentado que se priorice el beneficio económico sobre el valor patrimonial o ambiental del 'Ivy', donde hay "un equilibrio" tras medio siglo de colonización de animales y plantas marinas. Además, también ha advertido de que los movimientos en ese fondo pueden liberar contaminantes hacia la columna de agua y las corrientes pueden desplazarlos.

Cerca de la zona hay polígonos de bateas, hay áreas dependientes del turismo y "ese riesgo está ahí", ha alertado, y ha reconocido que no es habitual la retirada de pecios, salvo en casos en los que los naufragios han sido recientes o haya riesgo de contaminación. En todo caso, de restos que lleven medio siglo en el fondo marino, "no se conocen" otras operaciones de extracción recientes en el entorno de la ría de Vigo.

150 PECIOS LOCALIZADOS Y MILES DOCUMENTADOS

La riqueza patrimonial y arqueológica de Galicia en el continente se extiende también a los fondos marinos, según han explicado a Europa Press los arqueólogos de la Xunta, Ángel Carreira y Miguel San Claudio.

Desde el punto de vista arqueológico, y en base a las referencias establecidas por la Unesco, el interés patrimonial de un buque hundido se establece a partir de los 100 años, es decir, tendrían interés patrimonial en la actualidad los pecios de naufragios anteriores a 1926, y la Ley de Patrimonio Cultural de la Xunta establece el margen temporal en 1901, por lo que el 'Ivy' no cumple esos requisitos. No obstante, hay restos de hundimientos posteriores a esas fechas con interés histórico, y han puesto como ejemplo los submarinos hundidos durante la Segunda Guerra Mundial.

En el caso de las costas gallegas, el departamento autonómico de Patrimonio tiene localizados y comprobados unos 150 barcos o restos de barcos hundidos de interés, pero hay referencias documentales a miles de navíos. La mayoría no han podido ser localizados, otros están en zonas profundas de difícil acceso y gran parte de ellos, con toda probabilidad, han desaparecido, al ser embarcaciones construidas en madera u otros materiales que se degradan con el paso del tiempo y el efecto del agua del mar.

Con todo, algunos restos metálicos y cerámicos sí han podido ser recuperados gracias, sobre todo, a pecadores o mariscadores que lso rescatan de sus redes o en sus incursiones para la extracción de navaja o vieira. De hecho, han subrayado los arqueólogos, en un lugar como Galicia la gente del mar es una fuente muy importante de información.

REGLAMENTO DE EXTRACCIONES MARÍTIMAS

El Reglamento de Extracciones Marítimas aprobado por Real Decreto en 2020 establece que corresponde a la Armada el ejercicio de competencias en este ámbito, y en él se regulan las operaciones de exploración, rastreo y localización de buques hundidos, así como su extracción.

Las solicitudes deben presentarse ante el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, identificando al solicitante y el barco (o bienes) que desean recuperarse, así como datos sobre la fecha del naufragio, documentación que acredite los derechos de propiedad, o un estudio económico-financiero, entre otra información.

Igualmente, debe aportarse un proyecto de extracción con todas las especificaciones técnicas (cartografía, medios técnicos, presupuesto, etc.) y especificar las medidas que se adoptarán "para el restablecimiento de las afecciones que hayan podido producirse". Del mismo modo, debe determinarse la afección al medio marino, en particular a los espacios de Red Natura o cualquiera que tenga algún tipo de protección.

Una solicitud puede ser denegada si hay "un riesgo elevado de contaminación" o de "daño al medio marino" y, en todo caso, si es aceptada y se lleva a cabo la extracción, la persona o empresa interesada debe consentir que miembros de la Armada o de la administración pública suban a bordo para inspeccionar los trabajos.