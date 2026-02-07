Científicos enmarcan las lluvias persistentes en la "variabilidad natural del clima" y descartan que sean excepcionales

Archivo - Personas bajo la lluvia en Galicia - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

El período de lluvias persistentes registrado durante este mes de enero en Galicia no constituye un fenómeno de "récord absoluto", según coinciden diversos expertos, que enmarcan esta situación dentro de la "variabilidad natural del clima" del territorio y descartan que estas lluvias sean excepcionales.

La meteoróloga de MeteoGalicia, María Jesús Soto, explica a Europa Press que uno de los factores que puede haber influido en este escenario es la posición del anticiclón de las Azores, que se ha situado más al sur, aunque insiste en que no es una situación que no se haya dado con anterioridad.

En condiciones normales, este sistema de altas presiones actúa para Galicia como una "barrera natural" o "escudo de protección" que desvía las borrascas hacia latitudes más altas, como Irlanda o Gran Bretaña.

Sin embargo, durante el pasado mes de enero, el anticiclón se desplazó hacia el sur, lo que debilitó ese efecto protector y facilitó la llegada continuada de frentes atlánticos a la comunidad. Con todo, Soto insiste en que esta situación "no es nada nuevo", recordando que Galicia es "el comité de bienvenida de las borrascas".

Según detalla la meteoróloga, la diferencia con otros inviernos recientes no reside tanto en la cantidad total de precipitación como en su distribución. Así, señala que en enero de 2025, en muchas estaciones metereológicas, la precipitación acumulada fue mayor que la registrada este año.

"¿Cuál es la diferencia? Que en vez de llover durante 28 días, como ocurrió en muchas estaciones este enero, esa lluvia se concentró en 15 o 18 días", explica en una entrevista con Europa Press. De este modo, aunque enero fue húmedo e incluso extremadamente húmedo en algunos puntos de Galicia, lo cierto es que no superó a otros episodios recientes.

"Si el anticiclón no estuviera tan al sur y estuviera más al norte nos serviría de escudo, de protección, de barrera, pero no lo hace. Pero no es algo que no pasara otras veces, porque en febrero de 2014 tuvimos una sucesión de ciclogénesis explosivas también muy importantes", relata.

Además, insiste en que, aunque este es un invierno "en el que mandan las borrascas", "tampoco es un invierno de récord absoluto o algo que no haya pasado antes".

MÁS LLUVIA EN ENERO DE 2025 EN SANTIAGO

En la misma línea, el profesor de Física Atmosférica de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Gonzalo Míguez Macho, señala que, pese a la persistencia de las lluvias en la comunidad, los datos matizan la percepción de excepcionalidad y sitúan este escenario en la "variabilidad natural del clima".

De hecho, en ciudades como Santiago de Compostela, este enero se registraron unos 382,83 litros por metro cuadrado, una cifra inferior a los 514 litros alcanzados en enero del año pasado, según comenta Míguez Macho.

"Es un tiempo dominado por el paso constante de borrascas y por la gran actividad que hay en el Atlántico en esta época, yo no lo veo como algo anómalo", detalla, a la vez que recuerda que "en Galicia entra dentro de lo normal que algunos de los meses de otoño o de invierno llueva más de lo normal, no tiene nada raro".

Además, subraya que "el patrón normal" en Galicia durante el invierno es que la circulación "esté dominada por borrascas que se forman constantemente en la parte oeste del Atlántico". En este sentido, Míguez Macho apunta a una "memoria muy selectiva" que tiende a olvidar episodios lluviosos anteriores.

"Ha habido más veces en las que llueve todos los días del mes y en las que hay rachas de lluvia de muchos días seguidos y no tiene nada de extraño", recuerda el profesor de la USC, quien admite que el hecho de escuchar de forma continuada nombres como Goretti, Kristin o Leonardo genera la sensación de un asedio meteorológico permanente en la población.

Con todo, advierte de que la atmósfera "es caótica" y funciona "como un reloj con muchas ruedecitas conectadas todas con todas en el que, si una se mueve por un lado, afecta a todas las demás", por lo que señala que "a lo mejor esto es el resultado de algo que está pasando en el Pacífico o incluso en el Polo Norte".

"NO HAY UN CAMBIO DE PATRÓN PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS"

De cara a las próximas semanas, la meteoróloga lamenta que "de momento, no se ve un cambio de patrón en el tiempo en Galicia para las próximas semanas".

"Iremos alternando, como ya llevamos las últimas semanas, la pasada de frentes asociados a estas borrascas activas y frentes con episodios de lluvia y viento intensos; con días relativamente un poquito más tranquilos, con situación de chubascos y de aire frío", concluye.

Con todo, el avance del último informe climatológico elaborado por MeteoGalicia publicado esta semana, indica que la precipitación media acumulada en al comunidad para la serie histórica 1961-2026 fue de 290 l/m2.

Lo que confirma que, efectivamente, se trata del octavo enero más húmedo desde que hay registros, unos datos que se deben a la continua llegada de estas borrascas desde el océano Atlántico.

En concreto, los acumulados más altos se registraron en las sierras litorales y, sobre todo, en el oeste y sudoeste de la provincia de A Coruña con valores de entre 550 y 700 l/m2.

Mientras que la menor cantidad de precipitaciones --por debajo de los 100 l/m2--, se registró en zonas de valle del este de la provincia de Ourense.