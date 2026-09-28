Cientos de personas se concentran en Vigo para exigir medidas ante la crisis habitacional: "¡Todos somos Maricarmen!"

Concentración convocada en Vigo por la Alianza pola Vivenda en apoyo de Maricarmen y para exigir soluciones ante la crisis habitacional, a 28 de septiembre de 2026. - ADRIAN IRAGO

VIGO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este lunes en la Porta do Sol de Vigo, convocadas por la Alianza pola Vivenda de la ciudad, para exigir medidas "valientes" que pongan fin a la crisis habitacional y han advertido: "¡Ni una Maricarmen más!".

Así, los participantes en la protesta han coreado consignas como "no hay derecho a vivir sin techo", "fuera fondos buitres de nuestros barrios" o "Xunta culpable, Ayuntamiento responsable", luciendo pancartas o camisetas reivindicativas y agitando sus llaves al grito de "¡Todos somos Maricarmen!".

En su declaración con motivo de esta concentración, la Alianza pola Vivenda ha recordado que la situación vivida por esta vecina madrileña, así como la de todas aquellas personas en proceso de desahucio o amenaza de expulsión de sus viviendas "son resultado de un sistema que antepone los intereses especulativos al derecho de las personas a una vivienda digna, estable y asumible".

Al respecto, han recordado que este martes se somete a votación un nuevo Real Decreto de vivienda, y se abren dos posibilidades: que "responda a la necesidad y emergencia" de las personas o que sea "una farsa".

Con la concentración de este lunes han querido mostrar su "indignación" y exigir una solución para Maricarmen, además de "medidas valientes y contundentes para avanzar en la resolución de la crisis habitacional".

Así, los colectivos que conforman la Alianza han reclamado la "congelación inmediata" de los alquileres mientras los salarios no suban "al mismo ritmo"; la renovación automática de los contratos de alquiler; la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional; la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos "para acabar con el fraude de los alquileres de temporada y por habitaciones"; la "expropiación a los grandes tenedores" para crear un parque de vivienda público y "acabar con la especulación".

"Mientras la vivienda siga siendo un negocio, seguirá habiendo quien se quede sin techo", han advertido, y han pedido también "medidas a nivel local", como la declaración de zona tensionada, la creación de vivienda pública, el fin de las viviendas turísticas y la atención a las personas sin hogar.

La Alianza pola Vivenda de Vigo está integrada por Sindicato de Inquilinas Vigo, Amnistía Internacional, Árbore, Asociación Veciñal de Teis, Confederación Intersindical Galega (CIG), Ecoloxistas Galiza Atlántica e Verde, Ecoloxistas en Acción, EMAÚS, Espazo Aberto Antimilitar, Foro Socioeducativo As Ninguéns, Movemento Galego pola Defensa das Pensións e os Servizos Públicos (MODEPEN), Oficina de Valores Non Inventariables, Plataforma Galega Vivenda Xa!, Sindicato Estudantil Fervenza y Verdegaia.