Cientos de personas llenan la principal plaza de Arzúa para rechazar "con contundencia" el permiso ambiental a Altri

Cientos de personas han llenado la Praza de Galicia de Arzúa --uno de los Ayuntamientos de la cuenca del Ulla-- para clamar contra el proyecto que Altri quiere instalar en Palas de Rei (Lugo) y para rechazar "con contundencia" la resolución ambiental de la Xunta.

Cánticos como "A auga é nosa e non da celulosa"; "Altri mata e a mina remata"; "Nin Altri nin mina, Rueda Contamina"; "Altri Non!", han resonado este domingo a las 12,00 horas en la localidad coruñesa de Arzúa --coincidiendo con su reconocida Fiesta del Queso-- para demostrar que el proyecto "tendrá licencia administrativa pero no social".

"La Xunta ha publicado la Declaración de impacto Ambiental del proyecto de AltriGreenalia en Palas de Rei. El primer paso para permitir su instalación. La noticia que acabamos de recibir, no por esperada deja de ser triste", clama el manifiesto leído este domingo en Arzúa.

Cabe destacar que esta ha sido una de las concentraciones que han tenido lugar este domingo en la cuenca del Ulla, ya que la Plataforma Ulloa Viva llamó a llenar "cada plaza de cada pueblo de Galicia" por los que pasa el río Ulla, entre ellos, Antas, Melide, Monterroso y Palas de Rei.

Con todo, han sido varios los líderes políticos que se han sumado a esta concentración, entre ellos, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la secretaria de Organización del Grupo Socialista, Lara Méndez, la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arzúa, Begoña Balado, y el secretario provincial del PSdeG en A Coruña, Bernardo Fernández.

