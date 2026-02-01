Cientos de trabajadores de GKN se manifiestan contra el ERE "injustificado" que pretende impulsar la compañía

Cientos de trabajadores de GKN se manifiestan contra el ERE que pretende impulsar la empresa, a día 1 de febrero de 2026 - CIG

VIGO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de trabajadores de la auxiliar automovilística GKN se han manifestado este domingo en rechazo del expediente de regulación de empleo (ERE) "injustificado" que pretende impulsar la compañía.

La protesta salió a las 12.30 horas desde la rotonda de San Andrés de Comesaña, delante de la fábrica, hasta Plaza América, bajo el lema 'Contra el ERE en GKN, por la defensa del empleo'.

Según ha apuntado la CIG en una nota de prensa, durante el recorrido, los participantes gritaron consignas como 'No al ERE en GKN' y 'Dirección dimisión'.

Todo ello después de conocerse la semana pasada que la auxiliar de automoción GKN Driveline Vigo pretende impulsar un ERE que podría afectar a un máximo de 75 empleados, lo que supone algo más del 10% de las 725 personas que conforman la empresa.

Esta es la primera de las movilizaciones anunciadas por el comité de empresa para rechazar los despides y ha contado con cerca de mil personas, ya que a las 725 que componen el cuadro de personal se sumaron amigos, familiares y conocidos.

"Hasta aquí llegamos; no podemos permitir ningún despido en GKN Vigo; porque en el momento en el que nos pongamos de perfil y permitamos un despido es el fin de la empresa. Así que convocatoria de huelga, unión sindical y fuerza", ha proclamado el presidente del comité de la CIG, Pedro Velasco.