La cifra de negocio de empresas gallegas sube un 3,4% y su valor añadido un 5,25%, con Inditex y Stellantis a la cabeza

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VIGO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas gallegas alcanzó los 145.140 millones de euros en 2024, lo que supone un 3,4% más que un año antes, mientras que su valor añadido bruto creció un 5,25%, hasta 36.925 millones, con Inditex, Pontegadea (grupo de inversión privado de Amancio Ortega) y Stellantis a la cabeza.

Así se desprende del Informe Económico y de Competitividad Ardán 2026, elaborado por el Servicio de Estudios de la Zona Franca junto con el equipo investigador de la Cátedra ARDÁN de la Universidade de Vigo, que analiza la evolución de 44.726 empresas gallegas.

Una de las principales conclusiones del documento es que el tejido empresarial gallego mantiene una evolución "positiva" pese a un escenario internacional marcado por la "incertidumbre geopolítica, la moderación del crecimiento económico, las tensiones comerciales y los profundos procesos de transformación tecnológica y energética que afronta Europa", según han subrayado sus responsables.

Los resultados muestran que las empresas gallegas no solo continúan creciendo, sino que lo hacen mejorando su capacidad para generar valor, indican. En conjunto, alcanzan una cifra de negocios de 145.140 millones de euros, un valor añadido bruto de 36.925 millones, un resultado agregado superior a 14.225 millones y generan 476.173 empleos.

De esta manera, respecto al ejercicio anterior, la cifra de negocios aumentó un 3,41%, mientras que el valor añadido bruto creció un 5,25%, por encima del incremento de la actividad, reflejando una mayor capacidad para transformar las ventas en riqueza. El empleo aumentó un 3,48%, consolidando la trayectoria de crecimiento.

INDITEX Y STELLANTIS, A LA CABEZA

En cuando a las empresas que se encuentran al frente de estos resultados, Inditex se posiciona en el primer puesto tanto a nivel de cifra de negocios como de valor añadido bruto, con 15.861 millones y 3.486 millones, respectivamente.

Por su parte, la segunda plaza la ocupa Stellantis en cuanto a cifra de negocio, con 15.496 millones, siendo tercera a nivel de valor añadido, con 1.266 millones. Además, Pontegadea es la cuarta en cuanto a cifra de negocios y segunda en valor añadido, con 2.448 millones y 2.258 millones, respectivamente.

En estas listas aparecen muchas de las marcas de la multinacional textil gallega, como Zara, que es la tercera en cuanto a ingresos, con 3.611 millones y 830,5 millones de valor añadido bruto.

EURORREGIÓN

En su informe, Ardán recoge por primera vez un capítulo dedicado a la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal. El coautor de este apartado Eduardo Giménez, de la Universidade de Vigo, ha destacado que el estudio ofrece una visión "inédita" sobre el grado de integración económica entre ambos territorios.

"Galicia y el Norte de Portugal conforman dos economías de tamaño similar y con estructuras productivas y laborales altamente complementarias, lo que representa una importante oportunidad para reforzar la cooperación empresarial y el desarrollo conjunto", ha reivindicado, apuntando hacia el "potencial" existente para seguir impulsando la movilidad laboral y la integración económica mediante una mayor coordinación de infraestructuras y servicios.

VIGO

Entre otras cosas, el Informe Ardán recoge también el "protagonismo" de Vigo y su área económica dentro del tejido productivo gallego. Con apenas el 19% de las empresas analizadas, concentra aproximadamente una cuarta parte de la facturación empresarial, el 20% del empleo y el 17% del valor añadido bruto de Galicia.

Durante 2024, el valor añadido bruto agregado aumentó en la comarca un 7,61%, lo que permitió generar 447 millones de euros adicionales de riqueza económica para la comarca respecto al ejercicio anterior. En paralelo, una de cada cuatro empresas incrementó su capacidad de generar valor en más de un 25%.

En cuanto al comportamiento del tejido industrial, Vigo concentra el 30% del valor añadido bruto generado en Galicia por la industria manufacturera, la construcción y la energía, consolidándose como uno de los principales motores económicos e industriales de la Comunidad Autónoma, por delante de A Coruña o Santiago, con el 17,5% y el 7,4%.

El delegado del Estado en la Zona Franca, David Regades, ha reivindicado precisamente la importancia de Vigo en la Eurorregión y el peso de la ciudad a nivel gallego.

Por su parte, el alcalde y presidente de Zona Franca, Abel Caballero, ha insistido en la importancia de conectar Vigo con la alta velocidad, tanto hacia Madrid como hacia Oporto, para poder seguir ganando competitividad.