La CIG amplía su convocatoria de huelga en Atención Primaria al 27 y 28 de noviembre

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La CIG-Saúde ha anunciado que amplía su convocatoria de huelga en Atención Primaria a los días 27 y 28 de noviembre, en línea con la convocada por los sindicatos médicos O'Mega y Simega.

Además, mantiene el paro que estaba previsto para el 26 de noviembre, en conjunto con las organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial.

Justifican la decisión en lo que entienden que es un "momento decisivo" para el futuro de la Atención Primaria. "Es preciso convocar tres días de huelga para expresar el malestar de los trabajadores con la situación actual y demandar de la Consellería de Sanidade la puesta en marcha de medidas concretas y de su planificación exhaustiva, que demuestren una verdadera decisión política de apostar por una Atención Primaria digna para el presente y el futuro", alegan.

En el comunicado recuerdan además las acciones que se llevarán a cabo estas semanas. Así, los días 18, 19 y 20 están convocadas concentraciones de 15 minutos frente a los centros de salud y PAC a las 11 y a las 18 horas. El día 19, además, habrá una concentración a las 11 horas frente al Sergas en Santiago.

Ya la semana que viene, se ha convocado una manifestación a las 11.00 horas frente al Sergas en Santiago, además de los paros.