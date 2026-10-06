La CIG anuncia huelga general ante la "insoportable" subida de precios y la "falta de medidas" en vivienda

Archivo - Varias personas durante la manifestación por el Día del Trabajador convocada por CIG, a 1 de mayo de 2025, en Vigo, Pontevedra, Galicia. - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CIG ha anunciado este martes la convocatoria de huelga general en Galicia en respuesta a la "insoportable" subida de los precios y la "falta de medidas para una vivienda digna".

Con este objetivo, la central sindical ha recordado que en el mes de septiembre lanzó una campaña con una decena de propuestas para reclamar "que sea el capital el que asuma las consecuencias de la carestía de la vida" y en demanda de "una vida digna para la mayoría social".

En este contexto, tras el anuncio este lunes de CC.OO. y UGT de convocar huelga general, la CIG hace un llamamiento al conjunto del tejido social y sindical a movilizarse y a que se haga efectiva una convocatoria de paro en la primera semana de noviembre.

Así, la CIG ha vuelto a reclamar tanto a la Xunta como al Gobierno central incluir en los presupuestos un Plan de Choque en el que se articulen una medidas para "frenar el deterioro de las condiciones de vida de la clase trabajadora a causa de la subida generalizada de los precios" y "para garantizar el acceso a una vivienda digna".

"El crecimiento constante e imparable de los precios de la electricidad, de los combustibles, de los productos de primera necesidad y de la vivienda está llevando al pueblo y a las clases trabajadoras a la ruina; una situación que empeora por el deterioro de los servicios públicos y el retroceso en las políticas sociales", alertó el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, en la presentación de la campaña.