La CIG clama en Lugo contra el imperialismo y contra la "criminalización" de los trabajadores que enferman

Manifestación de la CIG en Lugo por el Primero de Mayo - CIG

LUGO 1 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido a la calle en Lugo, en el acto central convocado por el sindicato CIG con motivo del Primero de Mayo, y han clamado contra el imperialismo, el aumento del militarismo y la "criminalización" de la clase trabajadora que cae enferma.

El secretario xeral del sindicato nacionalista, Paulo Carril, ha recordado que el lema de la movilización de este año es 'Contra el imperialismo, por la paz y por la soberanía. En Galicia, trabajo digno y derechos'. Así, ha recalcado que la guerra promovida por el "capitalismo neoliberal" pretende imponer la "hegemonía" de Estados Unidos, y agrava la "situación crítica" que padecen los trabajadores, también los gallegos.

En Galicia, ha denunciado, el PP está "más preocupado" por "compartir una agenda con Vox" que por la clase trabajadora, a la que "criminaliza" cuando cae enferma.

Asimismo, ha recordado que la CIG ha trasladado su acto central a Lugo (inicialmente estaba prevista la manifestación en Vigo), para denunciar la "carrera de autoritarismo, de golpismo" del PP y del gobierno gallego, con la moción de censura en la ciudad amurallada.