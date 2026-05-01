Pontón llama a no dar "ni un paso atrás" en los derechos laborales frente a un PP y una Xunta que los ponen "en riesgo"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la manifestación de la CIG con motivo del Primero de Mayo en A Coruña. - BNG

A CORUÑA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha llamado este viernes a no dar "ni un paso atrás" en la defensa de los derechos de los trabajadores, y a no permitir "más recortes", frente a un PP y una Xunta que ponen "en riesgo" esos derechos, con medidas como el plan "contra las bajas".

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación del Primero de Mayo de la CIG en A Coruña, la líder del BNG ha apuntado que el presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda, "quiere limitar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a poder coger una baja" cuando enferman "y eso es algo intolerable".

Así, ha recordado que Galicia es la segunda Comunidad con menor número de bajas y, aún así, Rueda "quiere limitar un derecho básico". "Y es muy grave que esto pase, sobre todo porque lo que viven los trabajadores y trabajadoras de este país es precisamente precariedad y abusos", ha denunciado.

En ese sentido, Ana Pontón ha criticado que Rueda "no hace nada" frente a las más de 100.000 horas extras que se hacen cada semana en Galicia "de manera gratuita", y ha asegurado que, si las bajas son más largas en la comunidad gallega, se debe a que el PP tiene "la sanidad pública colapsada".

"Hay 21 psicólogos para atender a 400 centros de salud, pero el señor Rueda quiere decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que no pueden coger una baja por depresión", ha criticado, y ha recordado también el aumento de bajas en trabajadores pacientes de traumatología, o el "dato dramático" de las muertes en el ámbito laboral. "Pero nada de esto preocupa al señor Rueda", ha censurado Pontón.

Por todo ello, ha pedido al presidente gallego "que rectifique", porque lo que Galicia necesita es "a la gente trabajadora que levanta el país", y deben tomarse medidas para que no haga horas extras sin cobrar, para reducir la siniestralidad laboral y para tener una sanidad pública "de primera".

Por otra parte, la portavoz nacional del BNG también ha querido hacer un llamamiento por la paz en este Primero de Mayo, en un momento en el que "el imperialismo está promoviendo guerras que afectan directamente al bolsillo de los trabajadores". "Y es indecente ver a un Partido Popular que otra vez se coloca al lado equivocado de la historia, que fue incapaz de condenar el genocidio en Palestina y que ahora es incapaz de condenar la guerra de Trump en Irán", ha criticado.