La CIG convoca huelga general en Galicia el miércoles 11 de noviembre: "La subida de precios que la pague el capital"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha convocado huelga general en Galicia para el miércoles 11 de noviembre, dando un paso más en su campaña de movilizaciones lanzada el pasado septiembre bajo el lema 'La subida de precios que la pague el capital. Queremos vivir dignamente'.

En un comunicado, el sindicato ha reivindicado la importancia de "hacerle frente" al actual contexto de "emergencia social", en el que la "imparable" subida de precios y las dificultades para acceder a una vivienda están empobreciendo a la clase trabajadora e imposibilitando una vida digna para la mayoría social, apunta.

La CIG reclama al Gobierno y a la Xunta un Plan de Choque con medidas que garanticen de forma apropiada, entre otras cosas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.375 euros mensuales este 2026, el derecho a la vivienda, la intervención pública en los sectores estratégicos, una mayor protección social y el refuerzo de los servicios públicos.

Todo ello después de que la Confederación de Sindicatos de Inquilinas propusiese este miércoles el 11 de noviembre como fecha para la huelga general, que previsiblemente apoyarán UGT y CC.OO.