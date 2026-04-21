La CIG convoca huelga del Metal de Pontevedra para el 7 de mayo por la falta de avances en el nuevo convenio

Concentración de la CIG ante la sede de ATRA, en el centro de Vigo, a 21 de abril de 2026. - CIG

VIGO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CIG ha avanzado este martes la convocatoria de huelga en el sector del Metal de la provincia de Pontevedra para el 7 de mayo, ante lo que consideran falta de avances en la negociación del nuevo convenio, que atribuyen a la actitud de la patronal.

Así lo ha trasladado el responsable de CIG Industria en la comarca de Vigo, Xulio Fernández, que ha participado junto a delegados y responsables de Industria del sindicato en una concentración frente a la sede de ATRA, una de las asociaciones empresariales que negocia el acuerdo.

Las partes han celebrado ya nueve reuniones (la próxima está prevista para este miércoles) y, desde la CIG, consideran que no se están produciendo avances significativos, porque la patronal sigue sin ceder en cuestiones que los sindicatos consideran clave, como el aumento salarial, la jornada o las condiciones en algunos sectores, como el naval.

Xulio Fernández ha denunciado que "las maneras de negociar de la patornal son torticeras" y que lo único que pretende es "ganar tiempo para no desarrollar un convenio que ya va con retraso en ciertas cuestiones".

Así, ha criticado que la parte empresarial "no quiere hablar de las condiciones en naval, de la siniestralidad que provoca la subcontratación de la subcontratación". "Vamos a entregar a las patronales la convocatoria de huelga para el 7 de mayo, es la única manera de avanzar. No se puede estar calentando la silla, sin poner soluciones definitivas", ha apuntado.

Mientras, el responsable de CIG Industria en Pontevedra, Salnés y O Deza, Anxo Lúa, ha remarcado que la mejora salarial tiene que ser "un fundamento para avanzar", pero la patronal quiere establecer un tope a la revisión y, ha asegurado, tampoco quiere aceptar mejoras en materia de condiciones laborales en el naval. "Vemos que en las reuniones no hay avances claros (...), estamos dispuestos a que nos encuentren en la calle", ha afirmado.

Los sindicatos UGT y CC.OO., con los que la CIG comparte la 'plataforma' de negociación, no se han pronunciado formalmente acerca de la convocatoria, y han señalado que esperarán para ver como se desarrolla la reunión con la patronal de este miércoles.

En función de ese encuentro y de los avances que se produzcan (o no), no descartan acudir a las movilizaciones, una decisión que, en todo caso, tendrá que ser ratificada por sus asambleas de delegados. De hecho, desde CC.OO., han avanzado que, si no hay acuerdo, "la respuesta tiene que ser contundente" y apuntan a la huelga indefinida.