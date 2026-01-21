La CIG denuncia la "situación insalubre" del CIFP Manuel Antonio de Vigo desde el inicio de las obras en su cubierta

Imagen de cómo se encuentra el centro. - CIG

VIGO 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado la "situación insalubre" que vive el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Manuel Antonio de Vigo, viéndola "incompatible" con la actividad lectiva desde el inicio de la reparación de su cubierta en junio de 2025.

En un comunicado, el sindicato se ha hecho eco de las quejas de la comunidad del centro educativo más grande de Galicia, que padece desde finales del curso pasado una situación "casi dantesca".

Así, han asegurado que la existencia de hongos, goteras, equipos y espacios inutilizados y la filtración de materiales tóxicos está repercutiendo "negativamente" en la actividad lectiva en todos los departamentos y familias profesionales.

Después de intentar en varias ocasiones que personal técnico de la Consellería de Educación informase al claustro sobre el Plan de prevención de riesgos de las obras sin éxito, un grupo de docentes ha elaborado un dossier con vídeos e imágenes de los desperfectos, indica la CIG.

"Los problemas debido a las filtraciones de agua son perceptibles en todo el centro. Así, en el comedor de hostelería, en las aulas, en los laboratorios y en los talleres de todos los departamentos hay goteras y filtraciones, con charcos en las entradas de aulas de la planta baja del edificio central", critican.

Además, añaden que están proliferando hongos que se expanden por las paredes de los pasillos y aulas, "lo que provoca un ambiente muy poco saludable" que consideran "no apto" para el desarrollo de las clases en condiciones de seguridad.

Por todo ello, el sindicato se ha dirigido al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Consellería y pedirá una reunión con el Comisión de Seguridad y Salud Laboral para solicitar que se informe al personal del centro sobre la seguridad en las obras y que se realice una evaluación de riesgos.