CIG-Ensino se concentra antes de la Mesa Sectorial para reclamar mayor dotación de personal de atención a la diversidad

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Delegados y delegadas de la CIG-Ensino se han concentrado este martes en Santiago momentos antes de la celebración de la Mesa Sectorial docente para reclamar una mayor dotación de personal de atención a la diversidad en todos los centros y la reducción del ratio en orientación.

En concreto, la Mesa está convocada por la Consellería de Educación con el objetivo de analizar el borrador de la Orden que regula el Concurso de traslados para el próximo curso 25/26 y de la Orden qu regula el concurso de puestos de orientación para centros infantiles y de primaria.

La secretaria nacional de CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha explicado que la concentración de este martes se ha desarrollado en silencio "emulando la respuesta obtenida hasta el momento por parte de la Consellería de Educación" a su demanda de que se iniciase una "negociación real" en la que se abordasen mejoras laborales y del sistema público gallego.

De este modo, la CIG ha demandado en la Mesa Sectorial la ampliación del catálogo de puestos de trabajo de los centros de educación infantil, primaria y especial que data del año 2007, "dado que las circunstancias de la enseñanza pública gallega han cambiado mucho en los últimos 20 años", ha señalado Arroxo.

Por ello, han solicitado que se fijen unos criterios más amplios para la dotación de personal de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje con destino definitivo en los centros.

Asimismo, la CIG propone que se incrementen las plazas definitivas de PT en los institutos y crearlas en los centros integrados de FP, así como una mayor dotación de personal de orientación hasta alcanzar la proporción de 1 por cada 250 alumnos que recomienda la UNESCO.

Con todo, Arroxo ha instado al resto de organizaciones sindicales a apoyar esta propuesta y ha hecho un llamamiento a sumarse a las convocatorias de huelga del martes 28 y del miércoles 29 "para alcanzar mejoras laborales reales y de la enseñanza pública en general".