CIG-Ensino se concentra ante la Xunta para denunciar el "desprecio" de la Consellería y exigir una Mesa Sectorial

CIG-Ensino se concentra ante la Xunta para denunciar su "desprecio" y exigir la convocatoria de la Mesa Sectorial - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas convocadas por la CIG-Ensino se han concentrado este miércoles ante la sede de la Xunta en Santiago para exigir la convocatoria "de una vez por todas" de la Mesa Sectorial para explicar el contenido de los últimos anuncios realizados por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, al tiempo que han denunciado el "desprecio" al profesorado al "obviar" al sindicato mayoritario en las negociaciones.

En declaraciones a los medios antes de iniciar la protesta, la secretaria nacional de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, ha criticado que el Gobierno gallego no ha aceptado ninguna reunión con la CIG desde el pasado septiembre, "a pesar de las seis jornadas de huelga y las movilizaciones llevadas a cabo durante el curso".

"No solo no convocan la Mesa Sectorial, sino que el presidente Rueda tiene el descaro de decir que la CIG debe comportarse como los demás sindicatos. ¿A qué se refiere con eso? Para comportarnos como los demás, lo primero que debería hacer sería convocarnos", ha aseverado.

Además, la responsable sindical ha censurado que la Consellería esté negociando medidas con organizaciones que, en algún caso, "ni están en la Mesa Sectorial", utilizando para ello la comisión de seguimiento de un acuerdo previo que la CIG tacha de "insuficiente".

"Están despreciando la voluntad del profesorado", ha aseverado Arroxo, tras alertar de que la administración está informando de los acuerdos a equipos directivos antes de que estos pasen por el órgano legal de representación.

Arroxo ha recordado que "muchas de las medidas anunciadas ahora por la Xunta ya fueron solicitadas por la CIG en octubre", como el aumento de recursos para atención a la diversidad y personal orientador.

En este contexto, Arroxo ha advertido de que la reducción de horas lectivas anunciada por la Consellería para el próximo curso sería contraproducente sin un aumento correlativo de la plantilla. Finalmente, la secretaria nacional ha lamentado la falta de documentos concretos a estas alturas de curso, señalando que "todavía no existe un borrador del calendario escolar ni se ha llevado a la Mesa Sectorial la anunciada ley digital".