CIG-Ensino y STEG continúan con encierros en centros de Compostela, Ferrol, Viveiro y Vilagarcía: "Queremos negociar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Docentes, alumnos y miembros de Anpas --convocados por CIG-Ensino y STEG-- continúan este jueves con encierros reivindicativos para defender una enseñanza pública "de calidad" y exigir una negociación con la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. "Lo que queremos es negociar, no buscamos el conflicto", ha destacado el representante de la CIG-Ensino Diego Boquete en declaraciones a Europa Press.

Así, Boquete --desde el CEIP Monte dos Postes de Santiago-- ha denunciado que la Consellería "siga sin sentarse a negociar" después de que el profesorado gallego haya realizado varias jornadas de huelga durante el primer trimestre. "No hubo acercamiento, por eso seguimos con estas reivindicaciones", ha señalado Boquete.

"La Consellería de Educación sigue sin realizar ningún movimiento, además de los habituales actos propagandísticos, después de cinco jornadas de huelga, manifestaciones multitudinarias y ahora, en este trimestre, una estrategia de cierres rotatorios en centros de enseñanza, que no se llevaba a cabo desde las protestas contra la LOMCE en el año 2013", ha subrayado la central sindical en una nota de prensa.

En concreto, los cierres de esta jornada se están llevando a cabo en el CEIP Monte dos Postes de Compostela; en el CEIP San Xoán de Filgueira de Ferrol; en el IES Armando Cotarelo Valledor de Vilagarcía de Arousa y en el CEIP de Covas de Viveiro.

Con todo, estos centros se han seleccionado "por la falta de personal para atender a la diversidad, una de las demandas unánimes de toda la comunidad educativa". Después de pasar la noche en los centros, representantes de las familias y del profesorado se concentrarán este viernes con el inicio de la actividad lectiva en los cuatro centros para visibilizar estas "carencias".