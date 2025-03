La CIG se manifestará el 10 de marzo, 'Día da clase obreira galega', bajo el lema "Traballo, igualdade, salario dignos"

Para recordar a Amador Rey y Daniel Niebla, que fallecieron tras recibir los disparos de la Policía en Ferrol en 1972

El sindicato CIG se manifestará el próximo lunes, 10 de marzo, 'Día da clase obreira galega', bajo el lema "Traballo, igualdade, salarios dignos - Galiza con dereitos", una fecha en la que recordarán a Amador Rey y Daniel Niebla, trabajadores de la antigua Bazán -hoy Navantia- que fallecieron el 10 de marzo de 1972 tras recibir los disparos de la Policía cuando participaban en una manifestación en Ferrol para reclamar la negociación del convenio colectivo.

"Para nosotros el 10 de marzo es un día de lucha", ha el secretario comarcal de CIG en Ferrol, Manuel Grandal, que ha destacado que conmemoran "la muerte y asesinato de Amador y Daniel por la Policía fascista" y dan carácter de lucha a la cita toda vez que "significa continuar con lo que ellos empezaron" que también supuso "el iniciod el sindicalismo nacionalista".

Grandal ha detallado que desde la organización sindical están centrados "en dos cuestiones básicas, que es la defensa de un convenio aquí y la lucha por las libertades", cuestiones que dentran un lema que utilizan en una campaña iniciada a principios de año toda vez que "los derechos de los trabajadores no solo no avanzaron, sino que en muchos casos ni se fue capaz de recuperarlos".

"No solo nos enfrentamos con nuestra administración, sino también la negociación colectiva", y que "cuentan con complicidades, como son los sindicatos estatales, el famoso diálogo social, que no es ni más ni menos que recortar o impedir la movilización de la clase trabajadora", ha sostenido.

SALARIO MÍNIMO

Manel Grandal también ha considerado "tremendamente perverso" que se está debatiendo si el salario mínimo interprofesional (SMI) tiene que cotizar o no, cuando el debate tendría que ser otro", concretamente que "el salario mínimo tiene que dar para cubrir las necesidades mínimas". "Por lo tanto, no se trata de cotizar o no, se trata de que hay que hacer una reforma fiscal con seriedad, justa y que pague más quien más tenga", ha afirmado.

Además, en el caso de Navantia, ha detallado que, en la actualidad, "hay un debate que está siendo público, 53 años después de la muerte de Amador y Daniel" al señalar que "se está debatiendo la posibilidad de tener un acuerdo de factoría", es decir, "un convenio que rompe con un acordo de la Navantia grande y única", y que por ello "sí está claro que se encendió una llama que ya no va a ser posible apagarla, porque ya está metida en la cabeza de mucha gente joven".

En cuanto a la programación para el 10 de marzo, la CIG realizará a las 12,00 horas una ofrenda floral ante el monumento situado en el barrio de Recimil que recuerda a Amador Rey y Daniel Niebla y una movilización que partirá a las 20,00 horas desde el local del sindicato, en la avenida de Esteiro, y que finalizará en la plaza de la Constitución.