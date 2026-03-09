CIG-Saúde convoca huelga propia en primaria este 12 de marzo y llama a la movilización en Santiago

Archivo - Centro de salud Concepción Arenal, en Santiago de Compostela. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

CIG-Saúde hace un llamamiento al conjunto de los trabajadores de la Atención Primaria a que participen en la jornada de huelga convocada para este jueves, 12 de marzo, para denunciar la situación "límite" que afronta este nivel asistencial del sistema sanitario público gallego.

En el marco de esta jornada de huelga, la central sindical realizará una movilización en Santiago de Compostela, a las 11.00 horas, que recorrerá el perímetro de la Consellaría de Sanidade (complejo administrativo de San Lázaro) para visibilizar el malestar del personal y exigir "soluciones reales e inmediatas".

CIG-Saúde recuerda en un comunicado que llevan "meses" advirtiendo del deterioro "continuado" de primaria, marcado por la sobrecarga asistencial, la falta de profesionales, el incremento de la burocracia y la ausencia de planificación por parte de la Consellaría de Sanidade.

Esta situación, remarcan, está repercutiendo "directamente" tanto en las condiciones laborales del personal como en la calidad de la atención que se presta a la ciudadanía.

Así, explican que ante la falta de respuestas y de "medidas efectivas" por parte de la administración sanitaria, la CIG ha decidido responder la convocatoria de esta jornada de huelga.

Entre las principales reivindicaciones destacan, la limitación de las agendas asistenciales y reducción de la sobrecarga, la incorporación de más personal en todas las categorías profesionales, la eliminación de la burocracia "innecesaria", la definición de ratios adecuadas de profesionales y una planificación real de la organización de los centros de salud y de los PAC. También piden medidas estructurales que garanticen la sostenibilidad del servicio.