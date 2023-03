La CIG ve la ordenación marítima aprobada como un "retroceso" y alerta del "riesgo" para la pesca y los ecosistemas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Intersindical Galega (CIG) ha denunciado este martes el "riesgo" que supone para la actividad pesquera y los ecosistemas marinos la instalación de parques eólicos en el mar, tras la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, de los planes de ordenación de espacios marítimos.

Para el sindicato nacionalista, estos planes, tal como están concebidos, constituyen un "retroceso" ya que "no son compatibles con usos tradicionales en la costa", como el mantenimiento de la actividad pesquera y la preservación de la biodiversidad.

"Un modelo energético sostenible no puede poner en riesgo aquellos sectores sociales que proporcionan alimentos básicos a la población, no garantizar que no existan repercusiones negativas de carácter ambiental y ecológico, ni suponer un perjuicio económico y social irreversible", ha lamentado el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril.