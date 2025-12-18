Las cinco concejalas del PSOE de Barbadás (Ourense) abandonan el grupo de gobierno y seguirán formando parte del partido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las cinco concejalas del PSOE de Barbadás (Ourense) han anunciado que abandonan el grupo de gobierno, pero seguirán formando parte del partido tras la denuncia de una militante al alcalde, Xosé Carlos Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral. Por su parte, el concejal José Manuel Morgade Méndez estudiará durante las próximas horas la decisión a tomar.

Así lo ha indicado en un comunicado el PSdeG-PSOE de Ourense después de que este jueves el secretario provincial socialista de Ourense, Álvaro Vila Araújo, y el secretario de organización, Antonio González Fiuza, se hayan reunido con las concejalas Victoria Morenza Doforno, Marga Pérez Fernández, Ana Belén Peleteiro Prieto, Noemí Pintos Fondevila, María Elisabet González y el concejal, José Manuel Morgade Méndez.

Los concejales socialistas han explicado que la situación actual viene derivada del "encubrimiento" por parte de Valcárcel de un presunto acoso sexual de otro exconcejal socialista a una militante.

Estos hechos, según ha detallado el PSOE en un comunicado, sucedieron en 2024 y el alcalde "no informó al partido, actuó con poca diligencia, demorando la dimisión de este edil e incluso lo halagó públicamente en el pleno en el que entregó su acta".

De esta forma, las cinco concejalas han trasladado su decisión de abandonar el grupo de gobierno después de que el alcalde haya señalado que no iba a dimitir. Con todo, las ediles seguirán siendo parte del grupo municipal socialista, pero dejan el gobierno municipal.

Por su parte, el otro concejal pidió evaluar durante las próximas horas su continuidad en el grupo de gobierno, si abandona el partido o si opta por hacer lo mismo que las cinco concejalas.

Las concejalas han asegurado que la decisión "es firme" y es derivada de la "gravedad de la situación, que requiere una actuación diligente, coherente y rigurosa". En este sentido, han mostrado su "rotundo apoyo" a la víctima" y destacan que la decisión tomada es "totalmente consensuada", ya que ante los hechos "no pueden permanecer impasibles ni seguir un minuto más en el gobierno municipal".

"Nuestro partido tiene unos valores que compartimos y defendemos día a día y en este sentido tenemos muy clara la tolerancia cero con el acoso", han remarcado.

Por su parte, Vila Araújo ha incidido en que el grupo municipal socialista "continuará trabajando" a favor de los vecinos de Barbadás y esperan que el alcalde "sea consecuente y recapacite, dimitiendo como regidor y entregando las actas de concejal y de diputado provincial".