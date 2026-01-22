Citan como investigada a la concejal de Seguridad de Vigo en la causa judicial por el accidente mortal del 'Saltamontes'

Archivo - Un agente de la Policía Nacional junto a la atracción en la que murió un joven, en agosto de 2024, en Matamá, Vigo (Pontevedra). - Javier Vázquez - Europa Press - Archivo

VIGO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia, sección de Instrucción, plaza 3 de Vigo ha citado a declarar como investigada a la concejal de Seguridad de la ciudad olívica, Patricia Rodríguez Calviño, en el marco de la causa abierta por el accidente mortal del 'Saltamontes', en las fiestas de la parroquia de Matamá, en agosto de 2024.

En este procedimiento estaban como investigados el dueño de la atracción, el presidente de la comisión de la fiesta y la propia, y ahora han sido citadas como investigadas otras tres personas, que deberán comparecer el 3 de febrero: la concejal de Seguridad, Patricia Rodríguez; el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V.M.; y el perito que realizó la inspección anual de la atracción, Antonio L.A.

El accidente ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024, cuando una avería en el 'Saltamontes' provocó un accidente que costó la vida a un chico de 36 años.