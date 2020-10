Ciudadanos defiende un reparto "justo" de los fondos europeos para la recuperación económica y social de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, ha defendido un reparto "justo" de los fondos europeos que permita la recuperación social y económica de Galicia tras la pandemia de la covid-19.

En un comunicado remitido a los medios, la responsable de la formación naranja ha señalado que hay que presentar a Europa "proyectos muy claros" para recibir esos fondos. "La UE no ha dicho que nos los van a dar sí o sí. No podemos engañar a los gallegos. Ese dinero no va a caer del cielo. Debemos enviar proyectos específicos y nos los están pidiendo todos los días desde Bruselas", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que su formación quiere incidir en la "digiltalización" de las empresas, de la educación o de la Administración. Además, ha abogado por aumentar la inversión en I+D, en el medio ambiente y en el mercado de trabajo para mejorar la precariedad y seguir lo que hacen otros países europeos con el contrato único o la mochila austriaca.

"Estos fondos también deben servir para mejorar la calidad de la sanidad y para luchar contra la despoblación con inversiones en infraestructuras o en fibra óptica", ha añadido Beatriz Pino, que considera "fundamental" que a Galicia lleguen los fondos europeos que le corresponden para "poder seguir haciendo frente al virus y recuperar económica y socialmente" la comunidad.

Por último, la coordinadora de la formación liberal en Galicia ha destacado la necesidad de la mejora de la administración pública. "Es algo que nos viene reclamando Europa desde hace tiempo. No significa que se tengan que eliminar las autonomías, sino que en cualquier nivel administrativo tenemos que ser menos burocráticos, más eficientes, menos duplicidades, menos chiringuitos y menos enchufados", ha indicado.