La CiUG concretará el viernes las medidas de "corrección extraordinaria" en Historia y Dibujo Técnico de la PAU

El presidente de la CiUG, Iván Area, atiende a los medios de comunicación para explicar el escándalo de la Selectividad en Galicia, en la Facultad de Derecho de la USC, a 4 de junio de 2026, en Santiago de Compostela, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha avanzado que tendrá en cuenta las circunstancias en las que se realizaron los exámenes de Dibujo Técnico y de Historia de España en la PAU 2026 y concretará el viernes las "medidas extraordinarias" de corrección para que "ningún alumno salga perjudicado".

"Desde la CiUG se tendrán en cuenta las circunstancias en las que se desarrollaron los exámenes objeto de reclamación y se adoptarán criterios extraordinarios de corrección para garantizar que ningún estudiante resulte perjudicado", ha afirmado este jueves en rueda de prensa el presidente de la CiUG, Iván Area.

En este sentido, ha explicado que dichos criterios de evaluación serán fijados en la jornada de este viernes, de acuerdo con el calendario que maneja la Comisión. Además, ha descartado la posibilidad de repetir los exámenes que registraron incidencias.

De esta forma, ha detallado que en el examen de Dibujo Técnico hubo dos errores en los enunciados de la prueba. Uno de ellos en el apartado 2.1 de la versión en gallego, donde había una frase al inicio del enunciado que no debía estar, mientras que el segundo fallo fue la inclusión de una proyección horizontal adicional (A1) en el apartado 3.1.

Tras la detección de tres incidencias en dicho examen, la comisión organizadora dio la orden de ampliar en 30 minutos el tiempo para la realización de la prueba.

En la prueba de Historia de España el problema surgió por una de las preguntas incluidas en el bloque II, en la que se pedía una comparación entre las características del socialismo y del anarquismo en la segunda mitad del siglo XIX.

Con todo, la CiUG ha defendido que el problema es "exclusivamente de interpretación" y lo que está puesto "cumple escrupulosamente lo que está en la circular".

REVISIÓN DE EXÁMENES

La CiUG ha asegurado que en 2024 realizó a la Xunta una propuesta de modificación de la orden que regula la PAU, en la que actualmente una única persona se encarga de la elaboración del examen que realizan los alumnos. Así, planteó que fuesen dos personas las que revisasen este proceso. Con todo, no recibieron respuesta del Gobierno gallego, ha añadido.

El sistema actual tiene "ciertas limitaciones" al "reducir drásticamente" el número de personas con acceso a los exámenes "se dificulta una revisión amplia de las propuestas, pero favorecen la confidencialidad y, sobre todo, el máximo rigor técnico".

Area ha contextualizado que, hasta el año 92, el encargado del diseño de la prueba de selectividad era Instituto de Ciencias de Educación, cuando se produjo uno de los episodios "más graves" en la historia de esta prueba y tuvieron que repetirse.

A raíz de ello, surgió la CiUG y crearon varias medidas para extremar las precauciones y que no se produjese ninguna filtración de estas pruebas.

De esta forma, establecieron la existencia de un tribunal único, formado por tres personas universitarias como las únicas con acceso a los exámenes.

También crearon una comisión organizadora formada por tres profesores de la universidad y tres representantes de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, que "no tocan ni ven los exámenes".

Asimismo, se propuso la evaluación de "múltiples propuestas de examen de cada materia", que son reordenadas y enumeradas antes de realizar el sorteo para decidir el examen final.

DETECTADOS TRES TELÉFONOS MÓVILES

En otro orden de asuntos, los profesores detectaron al alumnado tres teléfonos móviles y unas chuletas ocultas en un diccionario de latín, que fue el último examen de esta jornada.