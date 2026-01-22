Las clases se suspenden este viernes en Ourense, zonas de Lugo e interior de Pontevedra por la alerta de nieve

Quitanieves trabajando. - Carlos Castro - Europa Press

SAMTOAGP DE COMPOSTELA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha notificado que este viernes se suspenderán las clases y el transporte durante toda la jornada en los centros educativos y en las escuelas infantiles de toda la provincia de Ourense, así como en las zonas de montaña, sur y centro de Lugo, y en el interior de Pontevedra.

Motiva la decisión el temporal que, a causa de la borrasca 'Ingrid', azotará Galicia. De hecho, la Xunta ha informado de que, desde esta medianoche, activa la alerta naranja por nevadas en distintas zonas de las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra.

Además, amplía a nivel rojo la alerta por temporal costero en el litoral de A Coruña y Pontevedra, mientras que en A Mariña de Lugo se mantiene la alerta naranja.

Debido a la alerta roja por fenómenos costeros, este viernes también quedan suspendidas las actividades en el exterior de los centros educativos de las zonas noroeste, oeste y suroeste de la provincia de A Coruña, Mariña de Lugo y en las zonas de Rías Baixas y Miño en la provincia de Pontevedra.